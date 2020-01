Rychlejší etapu jsem nikdy nejel, přiznává drsňák Tůma | iSport.cz

Minimum technických pasáží a náročných výjezdů přes duny. Startovní pole frčelo v neděli hlavně po písčitých rovinkách, na rozlehlých pláních se využívala maximální rychlost. „Myslím, že pro Dakar to byl celkem atypický terén. Přiklonil bych se možná přece jen k techničtější trase,“ tvrdil Zdeněk Tůma. „Z mojí čtyřkolky jsem dostal maximálně 110 km/h. Motor se někdy trápil, když jsem to držel dlouhou dobu na plný plyn. Pro stroj to představuje velkou zátěž.“

Nepříjemnost způsoboval také prach, který létal ve vzduchu hlavně po průjezdech závodních aut nebo kamionů. „Bylo to zrádné, protože se musí neustále sledovat terén. Cestu totiž stěžují hrboly nebo vyjeté koleje. V prachu pak není vůbec nic vidět,“ popisoval Tůma, který v celkovém pořadí drží 11. místo se ztrátou více než patnácti hodin na vedoucího jezdce.

Desátou příčku v hodnocení čtyřkolek drží argentinský jezdec Martin Sarquiz. Na něho Tůma ztrácí přes dvě hodiny. „Mým cílem je se dostat do nejlepší desítky v celkovém pořadí. Konkurence není tak daleko, určitě to reálné je,“ dodal český závodník.

Také v pondělí bude čekat na jezdce velká porce měřených kilometrů. Půjde hlavně o horské terény, kaňony a překvapivé barevné kontrasty – například černé kameny na bílém písku. „Myslím, že zase pojedeme na rychlých pláních. Jiná krajina tu teď moc není,“ dodal Tůma z týmu BARTH Racing.