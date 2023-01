Problémy na Dakaru! Předčasný konec 3. etapy, různé posuzování výsledků

Zhoršující se povětrnostní podmínky přinutily pořadatele Rallye Dakar předčasně ukončit dnešní 3. etapu. Nebyli totiž schopni zaručit bezpečnost závodníkům na trati. U každé z kategorií by se v případě výsledků mělo postupovat jinak. Část motorkářů dojela do cíle, automobily a kamiony by měly být zastaveny na 377. kilometru a kategorie Klasik nebude závodit vůbec.