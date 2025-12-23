Michek před Dakarem: Ambice jsou nejvyšší. Jídlo? Občas tam točí na ohni lamy i s očima
Nejtěžší závod terénních vozidel je zpět. Už 3. ledna se v Saúdské Arábii rozjede 48. ročník Rallye Dakar. Bude u toho i momentálně nejlepší český motokrosař Martin Michek. V minulosti už slavil dvakrát místenku v top 10. Jako tovární jezdec má však ještě vyšší ambice. Jaké je na Dakaru stravování nebo dodržování hygieny? A kdo mu pomohl dokončit jeden z minulých ročníků při technických problémech, ačkoliv obětoval svůj vlastní výsledek? Nejen o tom Michek promluvil v dalším díle podcastu iSport Extra.