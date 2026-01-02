Dámská posádka kamionu na Dakaru. Pilotka pojede s cystickou fibrózou
Cíle závodníků jsou rozdílné. Na startu Dakaru je letos 812 odvážlivců z 69 zemí světa. Někdo touží po celkovém titulu v zádech s profesionálním zázemím. Pro někoho je Dakar primárně vášeň a výstup z komfortní zóny. Ryze ženskou posádku vysílá do bojů Itálie. Mezi kamiony v kategorii Classic pro historické vozy pojede Rachele Somaschiniová (31 let). V kabině s ní budou dvě další kolegyně. Jejich Ladies Dakar Team jde na věc. Přitom sama pilotka bojuje s cystickou fibrózou.
Je fuk, kolikátá tahle italská posádka skončí, ale je jasné, že pozornost už si získala. Kromě Somaschiniové budou v závodním módu i další členky posádky Serena Rodellová a Monica Buonamanová. Společně tvoří dofialova zbarevný Ladies Dakar Team, jehož vlajkovou lodí bude Mercedes-Benz Unimog 435 z roku 1988. I proto Italky pojedou v kategorii Classic.
Milánská řidička Somaschiniová absolvuje svůj první Dakar. Plní si životní sen. Nejde přitom jen o to, že žena bude řídit kolos v písečných dunách. Bude to velká osobní výzva. Narodila se totiž s cystickou fibrózou, která se může projevovat chronickým kašlem, problémy s trávením i náchylností k infekcím.
Rozhodně ne ideální stav pro něco jako je Rally Dakar. Somaschiniová ale věří mravenčí přípravě. „Udělala jsem vše, co jsem mohla. Na noc budu mít k dispozici obytný vůz, který mi umožní absolvovat léčbu a mít velmi sterilní prostředí. Můj manžel Mattia bude také po mém boku a bude mi pomáhat po celou dobu Dakaru. Tvrdě jsem trénovala, vím, co dělám a nebojím se,“ vyznala se pro italská média před odletem do Saúdské Arábie.
Její ženský tým jí také bude oporou. Rodellová má deset let zkušeností jako mechanička v terénních závodech. Buonamanová má za sebou dokonce třicetiletou praxi. Účastnila se dokonce posledních tří ročníků Rally Dakar jako spolujezdkyně osobních i nákladních automobilů.