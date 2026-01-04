První etapa Dakaru: Prokop třetí, Michek jako Conan Ničitel. Loprais vedl na 215. kilometru
Po úvodním prologu na závodníky Rally Dakar čekala první plnohodnotná etapa a 305 měřených kilometrů. Mezi automobily se na stupně vítězů prosadil Martin Prokop. V top 15 figuruje i motocyklista Martin Michek, který se potýkal s technickými problémy. „Byla to divočina, malinko jsem zabloudil. Musel jsem tam nechat výfuk. Praskly nám držáky. Nechal jsem tam šest minut práce. Tři vteřiny jsem ho tam držel jako štěňátko,“ říkal v cíli Michek. Program Rallye Dakar 2026 ZDE>>>
Skvěle odstartoval do Dakaru ve svém Fordu Martin Prokop. Dlouho to dokonce vypadalo, že mezi automobily dokončí úvodní etapu druhý. Figuroval před ním totiž jen katarský rutinér Násir A-Attíja. Jenže nakonec jim vypálil rybník někdo úplně jiný. Belgičan Guillaume De Mévius etapu vyhrál, ačkoliv nefiguroval nikde v průběžných výsledcích, pravděpodobně šlo o technické problémy. I tak je ale Prokopův čas skvělý. O sekundu porazil Švéda Mattiase Ekströma.
Mezi motocyklisty se raduje z prvenství v úvodní etapě Španěl Canet na KTM. Druhý skončil jeho týmový kolega a obhájce prvenství na Dakaru z loňska Australan Daniel Sanders. Nejlepší z Čechů Martin Michek na tovární čínské motorce dojel patnáctý. Mohlo být ale výrazně lépe, jenže českobudějovického rodáka brzy potkaly technické potíže.
„Dneska jsem byl trošičku Conan Ničitel. Byla to prašná etapa a divočina. malinko jsem zabloudil. Musel jsem tam nechat výfuk. Praskly nám držáky. Nechal jsem tam šest minut práce. Tři vteřiny jsem ho tam držel jako štěňátko,“ litoval v bivaku Michek. „Kluci teď budou makat na nových držákách a věřím, že všechno bude ready. Snažil jsem se to tahat, velká škoda těch šesti minut, ale top patnáctka je úžasná. Zítra zase budu tahat, jak to jde,“ slíbil fanouškům Michek.
Dařilo se i dalšímu Čechovi. Dušan Drdaj dojel na slušném 21. místě. Milan Engel byl pětadvacátý. Čechům však v neděli vypálil rybník zkušený slovenský jezdec Štefan Svitko, který dojel dokonce o 21 sekund před Michkem na dvanácté pozici.
Kamiony tradičně ještě bojují na trati. Výborná zpráva dorazila z 215. Kilometru, kde vede Aleš Loprais. Mitchel van den Brink z Nizozemska i Litevec Vaidotas Žala ztráceli více než čtyři minuty.