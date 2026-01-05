Češi na Dakaru: Michek jako čert s kšandama. Brož havaroval. Přišel k sobě až ve vrtulníku
V pondělí na dakarské protagonisty ve druhé etapě čekalo 400 měřených kilometrů. Mezi motocyklisty se radoval obhájce titulu Daniel Sanders z Austrálie. Čechům se nedařilo dle představ. Martin Michek dorazil šestnáctý jako nejlepší z nich, pro jiného českého závodníka ale musel letět vrtulník. Program Rallye Dakar 2026 ZDE>>>
Sanders vyhrál etapu číslo dva, a tím se posunul i do čela průběžného pořadí. Nahánět ho v úterý budou hlavně Španěl Eric Canet a Američan Ricky Brabec. Oba ztrácejí pod dvě minuty. Hlavně Canet měl smůlu, protože spadl. Důvod? Vyhýbal se střetu s velbloudem. Pána místní pouště nechal přeběhnout a vydal se dál. I takový je Dakar.
Útok Martina Michka na top desítku na tovární čínské mašině zatím tolik nevychází. V úterý dorazil do bivaku na 16. místě se ztrátou téměř sedmnácti minut. Byla to však náročná etapa, po které Michek působil v cíli spokojeně.
„Jsem rád, že to máme za sebou. Když se dostaneme do tohoto místa, tak jsme všichni vycucaní. Kameny, kameny a kameny sto padesát kilometrů. Lítal jsem na té motorce jak čert s kšandama. Do poloviny etapy jsem měl dobrý rytmus, pak jsem chtěl ještě víc zabrat, ale minul jsem takovou odbočku. Zamotání dvě, tři minutky stojí docela dost míst. Nevadí, Dakar je dlouhý, ale nesmí se ztrácet pořád,“ hodnotil dobře naladěný a pozitivní Michek.
Hůře dopadl další český motocyklista Jiří Brož, který havaroval zhruba v polovině etapy. Dokonce pro něj musel letět vrtulník, ale potlučený Brož s krvavým šrámem na tváři komunikoval a hned posílal vzkaz směrem do Česka. „Nevím, co se stalo, ale sedím v helikoptéře, takže to asi dnes nebylo úspěšný. Spadl jsem někde po neutralizaci a přišel k sobě až v helikoptéře. Jsem malinko odřený, ale jinak jsem ok,“ popsal pětačtyřicetiletý jezdec v příspěvku na Instagramu.
Mezi automobily vévodil Američan Seth Quintero. Největším favoritům se tolik nedařilo. Nássir Al-Attíja dojel osmý, Sébastien Loeb jen o příčku před ním na sedmé pozici. Žádná hitparáda to nebyla ani pro českou trikoloru Martina Prokopa. Během celé etapy létal pořadím vzhůru a zase níž. Koncovka se nevyvedla a ztratil čtrnáct minut. Celkově je tak Prokop dvanáctý.
Rallye Dakar - 2. etapa Janbú - Úla (504 km celkově/400 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Quintero, Short (USA/Toyota) 3:57:16, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -1:42, 3. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -1:56, ...22. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -14:15.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 7:12:16, 2. Quintero, Short -7, 3. De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) -1:09, ...12. Prokop, Chytka -8:31.
Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 4:13:37, 2. Canet (Šp./KTM) -1:35, 3. Brabec (USA/Honda) -1:46, ...16. Michek (ČR/Hoto) -16:53, 27. Engel (ČR/Kove) -34:10, 29. Drdaj -37:51, 48. Pabiška -1:13:51, 50. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:14:47.
Průběžné pořadí: 1. Sanders 7:42:24, 2. Canet -30, 3. Brabec -2:18, ...15. Michek -31:48, 23. Drdaj -1:01:56, 24. Engel -1:02:26, 46. Prokeš -2:12:40, 48. Pabiška -2:19:19.