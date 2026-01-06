Prokopova paráda na Dakaru! Po životním výsledku je celkově druhý
Bravo! Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Novým lídrem kategorie je dnes nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na něhož Prokop v průběžném hodnocení ztrácí jen 26 sekund. Dosavadním maximem českého závodníka bylo 3. místo, které obsadil i v letošní 1. etapě.
Účastníci 48. ročníku slavné soutěže dnes absolvovali 421 km dlouhou rychlostní zkoušku se startem i cílem v Úle. Prokop do ní odstartoval až jako dvaadvacátý, byl ale výrazně rychlejší než řada favoritů v čele s pětinásobným vítěze Násirem Attíjou z Kataru. Ten klesl z prvního na 10. místo průběžné klasifikace.
Své postavení vylepšil i motocyklista Martin Michek: zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul i průběžně. I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil 20 minut. K posunu pomohlo nejlepšímu českému motorkáři odstoupení Slováka Štefana Svitka a pád Tobiase Ebstera z Rakouska.