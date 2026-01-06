Předplatné

Prokopova paráda na Dakaru! Po životním výsledku je celkově druhý

Martin Prokop si ve třetí etapě Rallye Dakar vedl skvěle
Martin Prokop si ve třetí etapě Rallye Dakar vedl skvěleZdroj: Profimedia.cz
Martin Prokop si ve třetí etapě Rallye Dakar vedl skvěle
Martin Prokop na Rallye Dakar 2026
Martin Michek na Rallye Dakar 2026
Jiří Brož v průběhu Rallye Dakar 2026
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Dakar
Začít diskusi (0)

Bravo! Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl ve 3. etapě Rallye Dakar druhým místem a po životním výsledku je druhý i celkově. Novým lídrem kategorie je dnes nejrychlejší Američan Mitch Guthrie, na něhož Prokop v průběžném hodnocení ztrácí jen 26 sekund. Dosavadním maximem českého závodníka bylo 3. místo, které obsadil i v letošní 1. etapě.

Účastníci 48. ročníku slavné soutěže dnes absolvovali 421 km dlouhou rychlostní zkoušku se startem i cílem v Úle. Prokop do ní odstartoval až jako dvaadvacátý, byl ale výrazně rychlejší než řada favoritů v čele s pětinásobným vítěze Násirem Attíjou z Kataru. Ten klesl z prvního na 10. místo průběžné klasifikace.

Své postavení vylepšil i motocyklista Martin Michek: zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul i průběžně. I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil 20 minut. K posunu pomohlo nejlepšímu českému motorkáři odstoupení Slováka Štefana Svitka a pád Tobiase Ebstera z Rakouska.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů