Loprais ovládl 6. etapu Dakaru a posunul se na třetí místo. Smolný den pro Macíka i Prokopa
Aleš Loprais byl nejrychlejší mezi kamiony v 6. etapě Rallye Dakar a posunul se na průběžné třetí místo. Martin Macík ztratil přes tři čtvrtě hodiny a přišel o vedení, v němž ho vystřídal Nizozemec Mitchel van den Brink. Automobilový jezdec Martin Prokop zaostal o 18 minut za nejrychlejším Násirem Attíjou z Kataru a vypadl z elitní desítky průběžného pořadí. Pětinásobný vítěz slavné soutěže je novým lídrem kategorie, Prokop je před sobotním dnem volna čtrnáctý.
Účastníci 48. ročníku rallye v pátek absolvovali 326 km dlouhou rychlostní zkoušku většinou v dunách, vedle toho je čekalo ještě téměř 600 km spojovacích úseků.
Loprais si den před 46. narozeninami připsal jubilejní 20. etapovou výhru na Dakaru a druhou v letošním ročníku. Po více než čtyřech hodinách porazil o dvě minuty posádku Litevce Vaidotase Žaly. Třetí byl Van den Brink.
„Dnes je to lehká satisfakce. 'Red dragon' letěl nádherně. Když auto funguje, tak funguje i posádka a je super atmosféra,“ uvedl ve videu na sociálních sítích Loprais. „Dneska se nám konečně bude spát dobře. Zkusíme nemožné a věříme v zázrak. Dakar pokračuje a my uděláme maximum,“ dodal synovec šestinásobného šampiona Karla Lopraise.
Smolný den prožil dosavadní lídr Macík, jenž od úvodu ztrácel a jeho manko na Lopraise v cíli bylo na šesté pozici 46:39 minuty. Český pilot útočící na třetí celkové vítězství za sebou klesl celkově na druhou příčku o 35:24 minuty za Van den Brinka. Nově třetí Loprais ztrácí na krajana zhruba deset a půl minuty a sám je před Žalou jen o devět sekund.
Prokop do etapy odstartoval jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Attíja se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut.
Šílený začátek etapy pro Prokopa
„Dnes šílený začátek. Hned na startu před námi přejelo civilní auto, já jsem se lekl a vyrazil jsem doprava, abych se mu vyhnul. Ztratil jsem koncentraci, stopu a trefil jsem velbloudí trávu, která nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli jsme je měnit,“ popsal Prokop na sociálních sítích hororový start do etapy.
Nepříjemný moment pak poznamenal výkon české posádky. „Byli jsme otřesení a tempo bylo hrozné. Po 500 metrech jsme navíc byli bez dvou rezerv. Po 50 km nás dojel Mattias (Ekström), tak jsme se ho zkusili držet, jeli mu na kufru, což byla zábava. Hlavně jsme chytli trošku rytmus,“ řekl Prokop. Pak ho překvapila rychlá jízda závodníků ze špičky. „Pár se nás sjelo a nechápu to jejich tempo. Už jsem si párkrát myslel, že jedu rychle, ale tohle bylo děs běs. Jsem rád, že jsme to nějak dali,“ dodal Prokop s tím, že už se těší na den volna. Na desátého Lucase Moraese ztrácí necelých osm minut.
Mezi motorkáři byl v pátek původně nejrychlejší obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, ale následně dostal penalizaci šest minut a klesl na třetí místo. Etapu vyhrál Američan Ricky Brabec, který v průběžném pořadí stáhl ztrátu na stále vedoucího Sanderse na 45 sekund. Nejlepším z Čechů byl dvaadvacátý Milan Engel, jenž za Sandersem zaostal o 33 minut. Jen o deset sekund pomalejší byl se zlomenými prsty na noze jedoucí Dušan Drdaj. Engel je průběžně 21.
„Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel jsem to všechno odnavigovat. Neviděl jsem, jaké nasadit tempo. Neměl jsem s kým závodit. Ale všechno bylo OK s motorkou, snažil jsem se do toho dávat sílu,“ uvedl Engel. V závěru etapy se cítil dobře. „Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale prostředek etapy jsem trpěl nejvíce,“ dodal.
Rallye Dakar - 6. etapa Háil - Rijád (915 km celkově/326 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 3:38:28, 2. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -2:58, 3. Quintero, Short (USA/Toyota) -3:19, ...20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -18:01, 41. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -45:42, 45. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -50:34.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin 24:18:29, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -6:10, 3. Roma, Haro (Šp./Ford) -9:13, ...14. Prokop, Chytka -34:39, 33. Trněný, Pritzl -5:00:39, 47. Zapletal, Sýkora -8:32:47.
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 3:41:33, 2. Schareina (Šp./Honda) -1:14, 3. Sanders (Austr./KTM) -1:17, ...22. Engel (ČR/Kove) -33:25, 23. Drdaj -33:35, 45. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:21:43.
Průběžné pořadí: 1. Sanders 24:41:00, 2. Brabec -45, 3. Benavides (Arg./KTM) -10:15, ...21. Engel -4:06:47, 28. Drdaj -5:03:51, 39. Pabiška -7:24:58.
Kamiony:1. Loprais (ČR/Iveco) 4:10:50, 2. Žala (Lit./Iveco) -1:58, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -2:46, ...6. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -46:39, 8. Valtr (ČR/Iveco) -59:51.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink 28:04:08, 2. Macík -35:24, 3. Loprais -46:10, ...7. Valtr -3:33:10.