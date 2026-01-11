Dakar po dnu volna: Loprais i Macík snížili ztrátu na lídra, Prokop se posunul v pořadí
Aleš Loprais obsadil v 7. etapě Rallye Dakar druhé místo a stejně jako třetí Martin Macík snížil svou ztrátu na lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka. Druhý Macík, který útočí na třetí triumf za sebou, na Nizozemce ztrácí téměř 29 minut, třetí Loprais o čtyři minuty více.
Mezi automobily Martin Prokop v neděli ztratil na nejrychlejšího Mattiase Ekströma ze Švédska deset minut a v průběžném pořadí se posunul na 13. místo. V čele soutěže je i nadále pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru.
V pořadí 48. ročník rallye pokračoval po dnu volna, závodníci absolvovali rychlostní zkoušku o délce 459 km. V kategorii automobilů byl dlouho nejrychlejší Jihoafričan Henk Lategan, v závěru ale ztratil a zajel až třináctý čas. Etapu vyhrál Ekström a v průběžném pořadí se posunul na 2. místo. Na Attíju ztrácí necelých pět minut.
„Bylo to úplně něco jiného než první týden. Měli jsme obrovský rychlostní průměr, častokrát jsme byli v omezovači (170 km/h) a jediné, co nás plašilo, byl roadbook, kde bylo pořád vyznačené nějaké nebezpečí. Tam jsme možná něco ztratili, protože jinak mi přišlo, že jsme jeli pořád nadoraz, ale dalo se v těch nebezpečích podržet ještě víc,“ řekl Prokop na sociálních sítích. „Nicméně máme fajn pozici na další den,“ dodal.
Kategorii kamionů v neděli ovládl Litevec Vaidotas Žala, který byl o 83 sekund rychlejší než Loprais. Třetí Macík ztratil na vítěze po dodatečné penalizaci přes šest minut. Mitchel van den Brink byl s odstupem více než 13 minut šestý. V celkovém hodnocení má na Macíka náskok 28:45 minuty.
„Auto bylo v topu, navigačně to bylo taky až na jedno zaváhání dobré. Nejvíce času jsme ztratili kvůli prachu, od začátku do konce jsme kromě dun jeli v prachu. Troubili jsme, ale nikdo vám neuhne. Tohle je jediná věc, kterou pořadatel nezvládá. Je to hrozně nebezpečné,“ řekl Macík.
Mezi motocyklisty byl v neděli nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides a připsal si druhý etapový triumf. V čele je i nadále obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, svůj náskok na druhého Američana Rickyho Brabce navýšil na 4:25 minuty.
Nejlepším Čechem byl osmnáctý Dušan Drdaj, jenž na Benavidese ztratil 27 minut. Průběžně nejlepší český motocyklista je dvacátý Milan Engel, v etapě byl o minutu pomalejší než Drdaj. Celkově si Engel stejně jako Prokop o jednu pozici polepšil.
„Byla to strašně rychlá etapa, navigačně to nebylo tolik složité. Takže kdo měl rychlejší motorku, klidně o pět kilometrů v hodině, tak získal cenné minutky,“ řekl Engel, který mezi takové závodníky i s ohledem na svou hmotnost nepatří.
„Stahovalo se těžko. Byla jedna dunová pasáž, tam jsem stáhnul soupeře před sebou. Další takové možnosti už nebyly, čekaly nás jenom vypalovačky,“ uvedl jezdec týmu Orion Moto Racing Group. Limitovaly ho bolesti ruky. „Asi pojedu také na práškách proti bolesti,“ dodal Engel v narážce na Drdaje, jenž pokračuje se zlomenými prsty na noze.
Rallye Dakar - 7. etapa Rijád - Vadí ad-Davásir (877 km celkově/459 m rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 3:44:22, 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Toyota) -4:27, 3. Guthrie, Walch (USA/Ford) -4:55, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -9:53, 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:34, 45. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -52:42.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 28:10:15, 2. Ekström, Bergkvist -4:47, 3. Roma, Haro (Šp./Ford) -7:15, ...13. Prokop, Chytka -37:08, 34. Trněný, Pritzl -5:45:57, 43. Zapletal, Sýkora -9:09:757.
Motocykly: 1. Benavides (Arg./KTM) 4:00:56, 2. Canet (Šp./KTM) -4:47, 3. Van Beveren (Fr./Honda) -4:57, ...18. Drdaj (ČR/KTM) -27:08, 20. Engel (ČR/Kove) -28:14, 39. Pabiška (ČR/KTM) -1:00:44.
Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 28:47:31, 2. Brabec (USA/Honda) -4:25, 3. Benavides -4:40, ...20. Engel -4:29:26, 25. Drdaj -5:25:24, 37. Pabiška -8:20:07.
Kamiony: 1. Žala (Lit./Iveco) 4:27:24, 2. Loprais (ČR/Iveco) -1:23, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -4:58, ...7. Šoltys (ČR/Buggyra) -13:45, 12. Valtr (ČR/Iveco) -31:30.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 32:44:49, 2. Macík -27:05, 3. Loprais -33:02, ...7. Valtr -3:51:23.