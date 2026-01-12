Nehoda Čechů na Dakaru! Loprais dává Macíkovi kolizi za vinu: Vyřešil nám nejtěžší etapu
Nešťastná ztráta pro Čechy. Obhájce prvenství mezi kamiony Martin Macík klesl v pondělní 8. etapě Rallye Dakar na průběžně třetí místo. Na vině totiž z velké části byla kolize s krajanem Alešem Lopraisem. V čele je i nadále Nizozemec Mitchel Van Den Brink, před Macíka se v pondělí dostal Litevec Vaidotas Žala. Mezi automobilisty se Martin Prokop posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, na kterého Prokop ztrácí 41:26 minuty. Novým lídrem kategorie motocyklů je Argentinec Luciano Benavides, Milan Engel je i nadále dvacátý.
V pořadí 48. ročník rallye v pondělí pokračoval etapou se startem i cílem ve Vadí ad-Davásir. Závodníky čekala 483 km dlouhá rychlostní zkouška, nejdelší v celé soutěži. Hodně nešťastný moment prožili čeští závodníci v kamionech. Martin Macík a Aleš Loprais se totiž na trati srazili.
„Byla to nádherná etapa, my jsme si to užili bez předního okna. Měli jsme na 80. kilometru nehodu. Bohužel za dunou stál Lopík, hledal se tam bod a on zastavil kvůli trychtýři. My jsme ho neviděli, přejeli jsme duny a najednou Dave (navigátor Švanda) řval a pak rána. Dali jsme to do kupy, ztratili jsme tam spoustu času, ale nějak jsme to dotáhli. Boj ještě není u konce, hlavně že jsme v pořádku,“ vysvětloval Macík na svém instagramu.
Loprais označil za viníka kolize soupeře. „Byla to pro nás nejtěžší etapa, kterou nám v dunách vyřešil Martin Macík tím, že do nás skočil pod jednou dunou. Najížděli jsme dunu, což se nám nedařilo, a on pozdě zareagoval,“ řekl šestačtyřicetiletý závodník.
Loprais doplnil, že posádka měla zapnutý bezpečnostní sentinel, který soupeře upozorňoval, že jsou na trati před nimi. „Napral to do nás a bohužel nás to stálo půlku nástavby a výměnu defektu. Do toho jsme měli problémy s tlumičem. Ve finále došlo k tomu, že jsme (na trati) jen přežívali,“ dodal Loprais a za klíčové označil, že jsou všichni zdraví.
Byť se českým účastníkům Rallye Dakar při kolizi naštěstí nic nestalo, ztráta z 8. etapy by mohla výrazně promluvit do zbytku letošního závodu. Kamionům v pondělí kraloval Mitchel Van Den Brink, který porazil druhého Žalu o pět minut. Macík byl třetí se ztrátou téměř 22 minut, Loprais šestý a Michal Valtr sedmý. V celkovém hodnocení Macík ztrácí na vedení 50 minut, na Žalu dvanáct. Loprais je průběžně čtvrtý, deset minut za krajanem.
Prokop si stěžoval na silný vítr i špatnou viditelnost
V autech byl nejrychlejší Jihoafričan Saood Variawa a připsal si premiérové etapové vítězství v kariéře. Prokop na něj ztratil 5:34 minuty a zajel čtrnáctý čas.
„Byl to mazec. Etapa byla rychlá, ale se spoustou zajímavých úseků. Užili jsme si to, protože některé byly fakt parádní. Velkou komplikací byl hodně silný vítr a často nebylo vidět. I když před námi nikdo nejel, tak to občas zaválo, že to vypadalo, že před námi auto jede,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.
Nejhorší to bylo v dunách. „Vítr bral vršky dun a nebylo vidět, kde brzdit. Najít rytmus bylo skoro nereálné. Bylo to 500 km, ztratili jsme pět minut a jsme dvanáctí, což je šílené. Je to strašně vyrovnané. Dříve bychom s takovou ztrátou byli druzí třetí a teď nejsme ani v desítce. Šílenost,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Mezi motocyklisty byl v pondělí nejrychlejší Benavides, jenž navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund. Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil 42., v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně sedmý.
„Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Nakonec jsem měl dobré tempo bez pádu a bez větší navigační chyby. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu,“ uvedl Engel, který stejně jako Prokop poukázal na nepříjemný vítr.
Výsledky 8. etapy Rallye Dakar
Rallye Dakar - 8. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (721 km celkově/483 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 4:20:35, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -3, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -29, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:34, 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:33, 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:11:07.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 32:32:06, 2. Ekström, Bergkvist -4:00, 3. Lategan, Cummings -6:08, ...12. Prokop, Chytka -41:26, 35. Trněný, Pritzl -6:58:48, 41. Zapletal, Sýkora -9:53:14.
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39, 2. Sanders (Austr./KTM) -4:50, 3. Brabec (USA/Honda) -5:02, ...19. Engel (ČR/Kove) -34:07, 21. Drdaj -37:07, 42. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:13:06.
Průběžné pořadí: 1. L. Benavides 33:18:50, 2. Sanders -10, 3. Brabec -4:47, ...20. Engel - 4:58:53, 26. Drdaj -5:57:51, 38. Pabiška -9:28:33.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42, 2. Žala (Lit./Iveco) -5:31, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -21:44, ...6. Loprais -26:42, 7. Valtr (oba ČR/Iveco) -30:18.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink 37:48:31, 2. Žala -38:33, 3. Macík -50:29, 4. Loprais -1:00:58, ...7. Valtr -4:22:21.