Loprais vyhrál etapu a je třetí. Macík už je bez šance na obhajobu, v problémech i Prokop
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na pomyslných stupních vítězů vystřídal Martina Macíka, který měl na trati velké technické problémy a vypadl ze hry o třetí výhru v řadě. Podobně na tom byl mezi automobily Martin Prokop. Vedle Lopraise se v úterý dařilo motocyklistovi Milanu Engelovi, který zajel třináctý čas. I po nejlepším dílčím výsledku v letošním ročníku ale nakonec zůstal dvacátý.
Kamionům i nadále kraluje Nizozemec Mitchel Van Den Brink, mezi motocyklisty se do vedení vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie a novým lídrem v kategorii automobilů je Španěl Nani Roma.
Účastníci 48. ročníku rallye v úterý absolvovali druhou „maratonskou“ etapu, po které nemají mít k dispozici pomoc mechaniků a budou spát v provizorním bivaku v poušti. Kategorie aut a motocyklů mají navíc oddělenou trať.
Macík se dlouho držel na mezičasech v čele, naposledy na 222. kilometru, pak ale zastavil na trati a začal nabírat velkou ztrátu. Nakonec dojel do cíle se ztrátou téměř čtyř hodin a klesl na průběžně 6. místo.
„Bohužel to nedopadlo, prostě Dakar. Auto z ničeho nic přestalo zhruba na 250. kilometru jet. Tak jsme to začali zkoumat a vypadá to, že to je z té pondělní nehody, kde se pohnulo víc věcí, než mělo,“ uvedl na sociálních sítích Macík a připomněl pondělní havárii, kdy narazil do Lopraise. „Strávili jsme tam hodně dlouho. Museli jsme všechno rozebrat, všechno najít, všechno zjistit, kde se stala chyba. Když jsme vyměnili všechno, co jsme měli, tak to najednou začalo jet a doletěli jsme do cíle, posledních 30 kilometrů ve tmě v dunách.“
Vzhledem ke ztrátě reálných nadějí na pódiové umístění přemýšlela posádka, zda z letošního Dakaru neodstoupí. „Padla i myšlenka, že se na to vykašleme, ale dali jsme hlavy dohromady a řekli si, pojďme to ještě zkusit a pojďme to dojet,“ uvedl vítěz soutěže kamionů z minulých dvou ročníků.
Etapu pro sebe rozhodl Loprais, jenž byl o necelé dvě minuty rychlejší než Litevec Vaidotas Žala. Mitchel Van Den Brink byl třetí. V celkovém hodnocení má Nizozemec náskok 35:12 minuty na Žalu, Loprais je o dalších 20 minut zpět.
Prokop: Krk mám rozmlácený jako blázen
Automobilům nově vévodí Roma. Dosavadní lídr Násir Attíja z Kataru v úterý ztratil přes 26 minut a klesl na průběžné třetí místo. Předstihl jej i další Španěl Carlos Sainz, který ale na Romu ztrácí jen 57 sekund, Attíja je dalších 13 sekund zpět.
Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal. Prokop v dunách převrátil svůj speciál, zpět na kola mu pomáhal Denis Krotov z Kazachstánu. Nakonec Prokop ztratil stejně jako Macík téměř čtyři hodiny a klesl na průběžně 26. místo.
„Skočili jsme do pasti. Nakopla nás duna, šli jsme po čumáku dolů, zabodli jsme se a skončili na boku a lehce na střeše. Byli jsme v háji. Tovární posádky za námi nezastavily, až přijel Krotov a pomohl nám. Dlouho se snažil, museli jsme několikrát přeříznout lano, ale dostal nás na kola. Ztráta by nebyla tak hrozná, ale bohužel nám odešel startér a zůstali jsme tam zabodnutí a nemohli se odsud dostat,“ popsal Prokop, jemuž pomohl vyjet až kamion Martina Šoltyse. „Krk mám rozmlácený jako blázen, takže to bude úžasná noc ve stanu. Letošní Dakar na výsledek nedopadne, ale zkusíme to dotáhnout,“ dodal.
Mezi motocyklisty si třetí letošní etapové vítězství připsal Tosha Schareina, který byl o 4:35 minuty rychlejší než Sanders. Dosavadní lídr Luciano Benavides ztratil téměř 12 minut. Engel za vítězným Španělem zaostal o 20 minut.
„Bylo to hodně navigačně těžké. Na začátku se dost bloudilo, já ale naštěstí všechny body trefil, takže jsem pak jel celou dobu sám a bez prachu, což mi pomohlo,“ uvedl Engel a pochvaloval si motocykl Kove. „Dobře se mi s ní jelo. Druhá část maratonské etapy bude údajně ještě těžší a hodně nás zavede do písečných dun,“ řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.
Problémy měl Dušan Drdaj, jenž dojel do cíle s odstupem 77 minut na 55. místě. Hlavně ale pouze na zadním ráfku, bez pláště.
Rallye Dakar - 9. etapa: Vadí ad-Davásir - Biša (motocykly: 541 km celkově/418 km rychlostní zkouška, auta: 532 km/410):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. E. Goczal, Gospodarczyk (Pol./Toyota) 3:46:42, 2. Michal Goczal, Ortega (Pol., Šp./Toyota) -7:45, 3. Price, Monleon (Austr., Šp./Toyota) -11:36, ...34. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -46:13, 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -54:19, 59. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:51:35.
Průběžné pořadí: 1. Roma, Haro (Šp./Ford) 36:44:01, 2. Sainz, Cruiz (Šp./Ford) -57, 3. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) -1:10, ...26. Prokop, Chytka -4:07:48, 32. Trněný, Pritzl -7:19:48, 38. Zapletal, Sýkora -10:22:20.
Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 3:45:42, 2. Sanders (Austr./KTM) -4:35, 3. Docherty (JAR/KTM) -4:50, ...13. Engel (ČR/Kove) -19:59, 40. Pabiška -56:50, 55. Drdaj (oba ČR/KTM) -1:17:07.
Průběžné pořadí: 1. Sanders 37:09:17, 2. Brabec (USA/Honda) -6:24, 3. L. Benavides (Arg./KTM) -7:05, ...20. Engel -5:14:07, 27. Drdaj -7:10:13, 38. Pabiška -10:20:38.
Kamiony:1. Loprais (ČR/Iveco) 4:26:43, 2. Žala (Lit./Iveco) -1:53, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -5:14, ...8. Šoltys (ČR/Buggyra) -39:18, 11. Valtr (ČR/Iveco) -51:13, 23. Tomeček (ČR/Tatra) -2:41:55, 33. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -3:47:46.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink 42:20:28, 2. Žala -35:12, 3. Loprais -55:44, ...6. Macík -4:33:01, 7. Valtr -5:08:20.