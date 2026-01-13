Loprais vyhrál etapu na Dakaru, je třetí. Macík a Prokop mají problémy
Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na pomyslných stupních vítězů vystřídal Martina Macíka, který má na trati velké problémy a vypadl ze hry o třetí výhru v řadě. Podobně je na tom mezi automobily i Martin Prokop. Vedle Lopraise se dnes dařilo i motocyklistovi Milanu Engelovi, který zajel třináctý čas a po nejlepším dílčím výsledku v letošním ročníku soutěže se posunul na celkové 19. místo.
Kamionům i nadále kraluje Nizozemec Mitchel Van Den Brink, mezi motocyklisty se do vedení vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie a novým lídrem v kategorii automobilů je Španěl Nani Roma.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvují druhou "maratonskou" etapu, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků a budou spát v provizorním bivaku v poušti. Kategorie aut a motocyklů mají navíc oddělenou trať.
Macík se dlouho držel na mezičasech v čele, naposledy na 222. kilometru, pak ale podle on-line map zastavil na trati a začal nabírat velkou ztrátu. Etapu pro sebe rozhodl Loprais, jenž byl o necelé dvě minuty rychlejší než Litevec Vaidotas Žala. Mitchel Van Den Brink byl třetí. V celkovém hodnocení má Nizozemec náskok 37:12 minuty na Žalu, Loprais je o dalších 20 minut zpět.
Automobilům nově vévodí Roma. Dosavadní lídr Násir Attíja z Kataru dnes ztratil přes 26 minut a klesl na průběžné třetí místo. Předstihl jej i další Španěl Carlos Sainz, který ale na Romu ztrácí jen 57 sekund, Attíja je dalších 13 sekund zpět.
Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal. Prokopův tým zatím na sociálních sítích pouze uvedl, že posádka opravuje svůj ford.
Mezi motocyklisty si třetí letošní etapové vítězství připsal Tosha Schareina, který byl o 4:35 minuty rychlejší než Sanders. Dosavadní lídr Luciano Benavides ztratil téměř 12 minut. Engel za vítězným Španělem zaostal o 20 minut.