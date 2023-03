Džidda slibuje drama. Favorité F1 v problémech, kdo využije šanci?

Šampionát Formule 1 pokračuje v Džiddě. Velice rychlá městská trať v Saúdské Arábii zatím vždy nabídla dramatický závod a vše nasvědčuje tomu, že diváci by se měli bavit i tentokrát. Nejrychlejší muži loňské sezony, zároveň největší favorité na zisk letošního titulu, totiž řeší vážné starosti. „Není to ideální začátek roku, ale co nadělám?“ komentoval Charles Leclerc nevyhnutelnou penalizaci 10 míst na startu nedělní velké ceny pro výměnu kontrolní elektroniky. Ovšem ani Max Verstappen není v ideálním rozpoložení. Pořádně ho totiž v týdnu potrápilo zdraví.

Dominantní. Takový byl výkon Red Bullu a především Maxe Verstappena v úvodním závodě sezony v Bahrajnu. Stáj z Milton Keynes proto musela v pauze mezi velkými cenami odrážet narážky konkurence, že letos s přehledem vyhraje všechny velké ceny. „Rozhodně nebudeme takhle silní každý závodní víkend,“ snažil se srazit očekávání šéfkonstruktér „rudých býků“ Adrian Newey.

První problém pro obhájce titulu mezi stájemi může nečekaně přinést hlavní hvězda. Dvojnásobného mistra světa Maxe Verstappena totiž v týdnu trápily střevní problémy, a tak vynechal čtvrteční tiskovou konferenci. „Už se cítím opět dobře a těším se na vás v Džiddě,“ uklidnil své příznivce Nizozemec, jenž se do Saúdské Arábie přesune až na první páteční trénink.

Ještě větší starosti má Charles Leclerc. Monačan nejenže nedokončil pro nefunkční elektronickou řídící jednotku první velkou cenu roku, ale protože mu v Bahrajnu vypověděly službu hned dva kusy, bude nucen nasadit v Saúdské Arábii již třetí. To ovšem překračuje maximální počet na celou sezonu. Leclerc se proto na startu posune o 10 míst dozadu oproti svému výsledku z kvalifikace.

„Tak to prostě je. Musíme se soustředit na to, co je před námi a dělat vše co nejlépe. Tento víkend sice začínáme v nevýhodě, ale já mám výzvy rád a cítím, že můžu předvést něco speciálního a dostat se rychle dopředu. Tato trať by nám navíc měla sedět mnohem více než ta v Sákhiru,“ je jezdec Ferrari i přes obtížnou situaci pozitivně naladěn.

Že drasticky odlišný okruh bude sedět jejich vozu více, věří i v Mercedesu. Nejlepší stáj poslední dekády se musela vyrovnávat se spekulacemi o odchodu Lewise Hamiltona po vypršení smlouvy a zároveň se omluvila v dopise fanouškům za výkon v Bahrajnu. „Bude to něco úplně jiného a opět lépe poznáme letošní monopost. Zároveň přivezeme i menší vylepšení. Nic převratného, ale mohou nás posunout správným směrem,“ věří šéf stáje Toto Wolff.

Sedminásobný mistr, jehož současný kontrakt se stříbrným šípy vyprší na konci roku, se proti spekulacím o svém odchodu výrazně ohradil. „Opět budu vyhrávat, ale zabere to čas. Letošní boj o titul se nás pravděpodobně týkat nebude, ale musíme zůstat pozitivní. Týmu věřím a opravdu nemám v plánu závodit za nikoho jiného,“ postavil se Hamilton za Mercedes.

Šanci na další dobrý výsledek tak cítí v Astonu Martin. Fernando Alonso, jenž dojel v Bahrajnu třetí, však krotí přehnaná očekávání. „Dříve jsme měli testy v Bahrajnu a v Barceloně, tedy na dvou tratích, proto pro nás bude pátek v Džiddě jako další testovací den. Zatím jsem však velice spokojen s tím, jak vše funguje,“ culil se dvojnásobný šampion.

Nejen on si bude muset zvyknout na velkou novinku okruhu, který posunul množství zdí a plotů tak, aby učinil závodění bezpečnějším. V Džiddě se totiž přesunul detekční bod pro 3. DRS zónu až za 27. zatáčku, takže už neuvidíme gentlemanské přenechávání pozic za účelem zisku výhody otevřeného zadního křídla na cílové rovince. Kromě královské kategorie se vyplatí sledovat i Formuli 2, kde se opět představí český závodník Roman Staněk.

Program F1

Pátek

14:30 – 1. trénink,

18:00 – 2. trénink

Sobota

14:30 – 3. trénink,

18:00 – kvalifikace ONLINE >>>

Neděle

18:00 – závod ONLINE >>>

Program F2

Pátek

11:55 – trénink,

16:00 – kvalifikace

Sobota

16:10 – sprint (20 kol)

Neděle

14:15 – hlavní závod (28 kol)