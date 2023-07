Norris rozbil Verstappenovi trofej za milion. Nikam s vámi nemůžeme, zní z Red Bullu

Lando Norris a Max Verstappen jsou dobrými kamarády. Jsou podobně staří, do formule 1 vstoupili ve velmi útlém věku a oba žijí v Monaku. „Jediný rozdíl mezi námi dvěma je, že Max má o dva tituly mistra světa víc,“ vtipkuje rád pilot McLarenu.

Právě Norris se v Maďarsku postaral během slavnostního ceremoniálu o pořádné pozdvižení. Po státních hymnách předali organizátoři Velké ceny jezdcům šampaňské a začalo tradiční vzájemné polévání.

Norris má ve zvyku rozbít láhev o pódium, aby ji otevřel. To udělal i tentokrát – až na to, že při nárazu spadla z nejvyššího stupně Verstappenova trofej za první místo a rozbila se. Oslavy ale pokračovaly bez ohledu na to, co se stalo. Na záběrech bylo vidět, jak se Norris během ceromoniálu na rozbitou trofej několikrát nervózně ohlédl. Když o situaci informoval Verstappena, společně se tomu zasmáli.

Do smíchu však patrně nebylo organizátorům. Výroba speciální porcelánové trofeje trvá údajně 6 měsíců a její cena se pohybuje okolo 40 tisíc euro, v přepočtu milion korun.

McLaren se za neopatrnost svého jezdcenásledně omluvil na twittrovém účtu. Profil Red Bullu na to zareagoval s humorem: „Nemůžeme vás nikam vzít! Ale jsme rádi, že jste tam byli s námi. Teď budeme asi potřebovat lepidlo.“