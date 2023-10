Šéf komunikace týmu F1 o marketingu: Čech ve formuli? Když bude rychlý…

Ve formuli 1 se pohybuje od roku 2016. Prošel Williamsem, Renaultem a v současné době působí u týmu Scuderia AlphaTauri. Za stáj z italské Faenzy aktuálně závodí jezdecká sestava Júki Cunoda a Daniel Ricciardo. Hlavním sponzorem je společnost Orlen.

Navštívil jste řadu Velkých cen, která z nich vám utkvěla v paměti nejvíc

„Bylo jich opravdu hodně, dobře si pamatuju na mou vůbec první Velkou cenu, která se tenkrát jela v Číně. Pak mi utkvěl také závodní víkend v Japonsku, během kterého jsme se kvůli obrovské bouři museli zamknout v hotelových pokojích. Nebo zrušená Grand Prix v Austrálii v roce 2020, kdy začínala pandemie koronaviru. Vzpomínám si třeba i na první pódium, které jsme jako tým získali. Bylo to v mé rodné zemi, v Německu.“

Který z pilotů, jež jste měl příležitost poznat, je vám nejbližší?

„Měl jsem možnost pracovat s mnoha skvělými jezdci. Nejbližší jsou mi ale Nico Hülkenberg a Daniel Ricciardo. Oba jsou velmi zkušení jezdci a mají skvělý smysl pro humor. Také jsou mi blízko věkově, což je zřejmě další z důvodů, proč si rozumíme.“

S Danielem Ricciardem se znáte už z Renaultu. Mohl byste ho víc charakterizovat?

„Daniela jsem potkal poprvé během společné večeře. Líbilo se mi, že byl přesně takový, jakého ho znáte z televize. Ukázal, že je autentický a v mediích nepředvádí show, jak by si někteří mohli myslet. Zajímá se o lidi kolem sebe a má vynikající hudební vkus. Nebo lépe řečeno – odpovídá tomu mému. (směje se) Díky němu jsem si v posledních letech přidal do mobilu spoustu nových písniček.“

Součástí formule 1 jste od roku 2016. Jak se od té doby tento sport proměnil?

„Není to sice nějaká super dlouhá doba, ale změnilo se toho opravdu hodně. Největší podíl na tom má vlastnický vstup společnosti Liberty Media do F1. Díky ní došlo ke spolupráci s Netflixem, a mohl tak vzniknout seriál Drive to Survive, který přilákal řadu nových fanoušků. Samozřejmě formule 1 byla vždycky velká show. Nikdy před tím se ale třeba v USA nestály fronty na Velkou cenu. Aktuálně máme ve Spojených státech dokonce hned tři závody. Má to ale i své stinné stránky. Čím více závodů se jezdí, tím více je všechno složitější a svým způsobem korporátnější.“

Na jakou marketingovou akci jste zatím nejvíce hrdý?

„Na to není snadné odpovědět, protože jich byla spousta. Nedávno jsme třeba uspořádali fantastickou akci během filmového festivalu v Benátkách. V rámci něj jsme představili náš vlastní dokumentární film „Whatever it Takes“. Taky jsme posadili Júkiho Cunodu v monopostu formule 1 na loď, která projížděla Velkým kanálem – hlavní dopravní tepnou Benátek. To bylo skvělé.“

Jaké jsou aktuálně hlavní marketingové trendy ve formuli 1?

„Fanoušky nejvíce zajímá zákulisí. Ještě před několika lety byla formule 1 pro fanoušky velmi uzavřeným světem. Proto je teď hodně zajímá, co se děje, když se vypnou televizní kamery. Lidé preferují spíše krátký a odlehčený obsah, takže platformy jako TikTok jsou ve formuli 1 aktuálně velmi trendy.“

Scuderia AlphaTauri v této sezoně vystřídala hned čtyři jezdce, což ve formuli 1 není úplně standardní situace. Vyžadovalo to nějakou spaciální komunikaci s fanoušky?

„Máte pravdu, i v bláznivém světě formule 1 je to poměrně neobvyklá situace. Pravda, že to náš komunikační tým dostalo pod obrovský tlak. Musíme být velmi pohotoví, protože všechno se děje opravdu rychle. Téměř okamžitě musíte aktualizovat spoustu vizuálních prvků od merche přes znělky až po grafiku na sociálních sítích. To je vždycky obrovská výzva.“

Jaké marketingové povinnosti mají jezdci?

„Je toho spousta. Lidé si často neuvědomují, kolik věcí piloti dělají, když zrovna nezávodí. Mají obrovské množství smluvních závazků vůči sponzorům. Musí například natáčet reklamy, pózovat jako modelové při focení nebo prostě jen komunikovat s hosty pár minut předtím, než nastoupí do monopostu formule 1.“

Když do týmu přijde nový jezdec, jak moc je pro vás důležité, jestli je pro stáj marketingově zajímavý?

„Faktorem číslo jedna zůstává to, jestli je jezdec rychlý. Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy vybíráte z několika pilotů, stává se rozhodujícím to, jestli je pilot marketingově zajímavý. Řidič má totiž obrovský vliv na celkovou atraktivitu týmu. Fanoušci sledují své hrdiny na sociálních sítích a kupují si například i jejich merch. To přispívá k vyšším výnosům týmu.“

Mohl by se pilotem F1 stát někdo z marketingově méně zajímavé země jako je například Česko?

„Stoprocentně, pokud ten jezdec bude dostatečně rychlý. Podívejte se na Maxe Verstappena. Nizozemsko před jeho příchodem do F1 rozhodně nebylo příliš významný trh. Nyní je z hlediska sledovanosti v top třech zemí světa.“