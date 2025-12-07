Hamilton zpackal další kvalifikaci: Mám v sobě nesnesitelné množství vzteku a hněvu
PŘÍMO Z ABÚ ZABÍ | V zimě 2024 podepsal smlouvu ve Ferrari s ročním předstihem a obrovskou pompou. Měl to být on, kdo slavnou italskou stáj dostane poprvé od roku 2007 k mistrovskému titulu. Jenže první sezona Lewise Hamiltona v červené kombinéze se změnila v horor. Britský čtyřicátník zakončil svůj nejhorší rok v kariéře dalším nezdarem. V kvalifikaci zklamal potřetí za sebou, v sobotu trať opouštěl v slzách.
Díky příchodu sedminásobného šampiona formule 1 se populární značka Ferrari dostala z marketingového pohledu do astronomických výšin. Jenže přímo na trati už to taková sláva nebyla. Monačan Charles Leclerc zakončil sezonu na pátém místě individuálního pořadí, jeho zkušenější a věhlasnější parťák si vedl daleko hůř.
Až do této sezony se Lewisi Hamiltonovi nestalo, že by se ani jednou nedostal na stupně vítězů. Nejblíže k němu měl v Imole, Rakousku, Velké Británii a americkém Austinu, kde pokaždé dojel čtvrtý. Závěr roku se však druhému nejlépe placenému pilotovi ve formuli 1 změnil v noční můru.
Mohly za to zpackané kvalifikace, v nichž třikrát za sebou nepostoupil z první části. Když už to vypadalo, že se v Abú Zabí mezi nejlepších patnáct přece jen dostane, v závěrečném kole ho soupeři odsunuli.
„Nemám slov, abych popsal pocit, který teď uvnitř cítím,“ hlásil Hamilton po kvalifikaci. „Mám v sobě nesnesitelné množství vzteku a hněvu. Víc k tomu ani nemám co říct,“ soukal ze sebe.
Horší sobotu mohl zažít jen stěží. Předčasně totiž skončil i v posledním tréninku, v němž zavrávoral při nájezdu do zatáčky a narazil do bariéry. Brzy jednačtyřicetiletý Brit už dříve označil sezonu 2025 za mizernou. Jak se k němu přes zimní přestávku zachová týmové vedení? Neztratí v něj náhodou důvěru?
„Je to tak těžké, moc je mi ho líto. Je možné, že sám o sobě začíná pochybovat,“ vžil se do kůže bývalého parťáka z Mercedesu mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg. „Možná to takhle bude pokračovat celý příští rok, je to opravdu hrozná situace. Není hezké to vidět.“
S Rosbergem ve vysílání Sky Sports F1 souhlasila i analytička Bernie Collinsová. „Je smutné vidět Lewise v takové situaci, kdy je tak zklamaný z výkonu svého vozu. Ale to je celý jeho příběh ve Ferrari,“ zamyslela se.
„Přitom tento rok jsme začali s obrovskou nadějí, že Ferrari a Lewis by spolu mohli utvořit tým snů, jenže nestalo se tak,“ dodala Collinsová.