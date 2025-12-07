Formule 1 ONLINE: vrchol sezony je tady! Kdo se stane mistrem světa?
Velká cena Abú Zabí rozhoduje o mistru světa formule 1. Do závěrečného závodu šampionátu odstartuje z pole position obhájce titulu Max Verstappen, nizozemský pilot stáje Red Bull ztrácí před finále sezony 12 bodů na lídra pořadí Landa Norrise z McLarenu. Britský pilot bude na roštu stát rovněž v první řadě, před rokem v Abú Zabí zvítězil a přerušil na tamní trati sérii čtyř Verstappenových vítězství. Jestli se mu to povede, to sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Norris se bez ohledu na výsledky soupeřů stane novým šampionem, pokud dojede alespoň třetí. Verstappen je nadále v reálně hře o pátý titul za sebou, ačkoliv ještě na začátku září ztrácel na první místo 104 bodů. Naději má i Australan Oscar Piastri. Norrisův týmový kolega do závodu odstartuje ze třetího místa a s mankem 16 bodů.