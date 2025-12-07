Předplatné

Formule 1 ONLINE: vrchol sezony je tady! Kdo se stane mistrem světa?

Pilot McLarenu Lando Norris ve svém voze během kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí
Pilot McLarenu Lando Norris ve svém voze během kvalifikace na Velkou cenu Abú ZabíZdroj: ČTK / AP / Giuseppe Cacace
iSport.cz, ČTK
Formule 1
Velká cena Abú Zabí rozhoduje o mistru světa formule 1. Do závěrečného závodu šampionátu odstartuje z pole position obhájce titulu Max Verstappen, nizozemský pilot stáje Red Bull ztrácí před finále sezony 12 bodů na lídra pořadí Landa Norrise z McLarenu. Britský pilot bude na roštu stát rovněž v první řadě, před rokem v Abú Zabí zvítězil a přerušil na tamní trati sérii čtyř Verstappenových vítězství. Jestli se mu to povede, to sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Norris se bez ohledu na výsledky soupeřů stane novým šampionem, pokud dojede alespoň třetí. Verstappen je nadále v reálně hře o pátý titul za sebou, ačkoliv ještě na začátku září ztrácel na první místo 104 bodů. Naději má i Australan Oscar Piastri. Norrisův týmový kolega do závodu odstartuje ze třetího místa a s mankem 16 bodů.

