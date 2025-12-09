Norris si splnil sen: začal u koní, s financemi mu pomohl otec. Proč má tolik fanoušků?
PŘÍMO Z ABÚ ZABÍ | Od neděle má formule 1 nového krále, Landa Norrise. Pilot McLarenu v Abú Zabí přerušil čtyřletou nadvládu Maxe Verstappena a zároveň se stal historicky jedenáctým světovým šampionem z Velké Británie. K titulu mu v posledním závodě stačilo i třetí místo, které si bez starostí pohlídal. „Splnili jste jeden dětský sen,“ vzkázal svému týmu šestadvacetiletý pilot. Jaký je jeho životní příběh a kdo v něm lásku k motorsportu probudil?
Přátelský, usměvavý, ale i pořádně emotivní. Takový je Lando Norris, novopečený mistr světa. Sympaťák z Bristolu se premiérového titulu dočkal ve své sedmé sezoně v McLarenu. Ve stáji, kterou si de facto podmanil.
Kdyby jen trochu chtěl, před lety mohl podepsat s Red Bullem. Nicméně Norris zůstal britskému týmu věrný. A to i v dobách, kdy to šlo McLarenu ztuha. Ostatně tohle je hlavní důvod, proč ho fanoušci tak milují.
Na tribunách v Abú Zabí se to hemžilo oranžovými tričky. Z dálky bylo těžké rozpoznat, zda svítící hloučky diváků přejí McLarenu, nebo nizozemské hvězdě Maxi Verstappenovi. Když jste k nim však přišli blíž, odpověď jste okamžitě dostali. Jednoznačnou převahu měli příznivci Norrise.
Z McLarenu je znovu obrovská značka, která prosperuje nejen výsledkově, ale i marketingově. V posledních letech si navíc vychovala řadu fanoušků. Největší zásluhu na tom mají týmoví šéfové Zak Brown a Andrea Stella, neméně důležitou součástí vzestupu jsou ale samotní jezdci. Vedle Norrise i Oscar Piastri.
Ačkoliv si v McLarenu už léta přísně zakládají na tzv. „papaya rules“, kdy žádný pilot nebývá protěžován na úkor druhého, ve Wokingu zůstává faktickým číslem jedna právě čerstvý šampion. Zatímco Piastriho sleduje na Instagramu 5,9 milionu lidí, Norris tam dosahuje téměř dvojnásobného počtu followerů. Proč? Brit má k sociálním sítím víc než kladný vztah. Dříve totiž streamoval na platformě Twitch, během koronavirové pandemie navíc spoluzakládal esportový tým Quadrant.
Otec měl stěžejní roli
Vsaďte se, že po zlatém víkendu v Abú Zabí mu další sledující přiskočí. Z Norrise se stala globální hvězda, která ze startovního roštu F1 hned po Lewisi Hamiltonovi a Maxi Verstappenovi dosahuje největšího věhlasu. Po vicemistrovské sezoně to teď konečně stvrdila titulem. Jak se její příběh vůbec zrodil?
V mládí začal Norris s jízdou na koni. Když ale poprvé uslyšel zvuk formule, jeho hlavní zájem se otočil jinam. Do světa rychlosti a adrenalinu. V sedmi letech poprvé usedl na závodní motokáru a o šest roků později se stal mistrem evropských KZ2. V roce 2017 pak ovládl evropskou F3, o rok později skončil ve formuli 2 druhý.
Stěžejní zásluhu na rozvoji Norrisovy kariéry měl jeho otec Adam, jenž synův vzestup financoval. Jmění Norrise staršího se odhaduje na 205 milionů liber, na které si vydělal z investiční společnosti Horatio Investments a prodejem úspěšné poradenské společnosti pro penzijní fondy. V žebříčku nejbohatších lidí v Bristolu se dříve umístil dokonce v první dvacítce.
V neděli večer pak mohl sledovat syna, jak dosahuje kariérního vrcholu. „Cítím asi úlevu. Je to dlouhá a obtížná cesta. Dostat se až na vrchol je spojeno s několika bolestivými a dlouhými dny, teď jsme ale tam! Lando je mistr světa, prostě fantazie,“ radoval se Adam Norris.
Přitom v posledním závodě sezony měl ke klidu daleko. Jeho tepová frekvence vystřelila hned v úvodu, kdy se před Norrise dostal na druhé místo jeho týmový parťák Piastri. A především pak také při Landově souboji s Júkim Cunodou, jenž se srdnatě snažil bránit svého kolegu Verstappena. Oranžový monopost před sebe nechtěl pustit za žádnou cenu, dostal za to dokonce pětisekundový trest.
„Bylo to vlastně opravdu dobré. Poprvé za celý rok jsem se zavřel v místnosti a díval jsem se na závod bez komentáře. Jen jsem tam seděl se sluchátky na uších a tiše to celé sledoval,“ usmál se Norris starší.
„Je skvělé zavzpomínat na cestu, kterou jsem s Landem prožil. Zároveň jsem miloval navštěvovat místa, kam by se žádný jiný turista nedostal. Často to ale bylo těžké. Někteří rodiče se už dávno sbalili, protože to s dětmi nechtěli podstoupit, ale já jsem tam byl s ním a celou jeho cestu viděl. Teď je mistr světa, tohle mu už nikdo nikdy nevezme,“ dodal Adam Norris.