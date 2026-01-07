Hamilton slaví 41. narozeniny. Sezona strastí je pryč, povede si tentokrát lépe?
Spolu s Němcem Michaelem Schumacherem posbíral ve formuli 1 sedm jezdeckých titulů, žádný jiný pilot nevystoupal na vrchol víckrát. Lewis Hamilton je zkrátka šampion, ve svém oboru naprostá špička. Do sezony 2026, v níž bude stejně jako v minulém roce hájit barvy Ferrari, vyjede zas o něco starší. Britský pilot totiž slaví právě ve středu své jednačtyřicáté narozeniny.
Zkraje roku 2024 se upsal Ferrari, aby si splnil dávný dětský sen. Jenže první sezona Lewise Hamiltona v červené kombinéze dopadla mizerně. Legendární Brit skončil v celkovém pořadí šampionátu na šestém místě s téměř devadesátibodovým mankem na stájového kolegu Charlese Leclerca. K tomu navíc vůbec poprvé v kariéře nevyskočil na bednu ani v jednom závodě.
Přitom hned v březnu ovládl v Číně sprint. „V Melbourne jsem se v autě necítil vůbec dobře. Ale tady v Číně jsem to cítil už od prvního kola, všechno bylo na svém místě. S inženýry i mechaniky jsme odvedli skvělou práci. Auto jsme dobře naladili a jelo se s ním parádně,“ jásal Hamilton po cenném skalpu.
Nicméně poté se mu už povětšinou nevedlo. Nejblíže ke stupni vítězů měl druhý nejstarší muž na startovním roštu v Imole, Rakousku, Velké Británii a USA, jenže lepší než čtvrté místo z toho nebylo. Nejhůř dopadl v Maďarsku a Kataru, kde bral nebodovanou dvanáctou pozici. V Nizozemsku a Brazílii pak vůbec nedojel do cíle.
Frustrace na něm byla nejvíc znát po závodě na Hungaroringu. „Jsem k ničemu, absolutně k ničemu. V týmu není vůbec žádný problém. Viděli jste, že auto je na pole position. Možná potřebujeme změnit jezdce,“ sypal si tehdy popel na hlavu.
Nesporná výhoda pro Ferrari
Pořád doufal, že v závěru roku se forma zlepší, jenže nestalo se tak. Trápil se především v kvalifikacích, v nichž třikrát v řadě nepostoupil z první části. V Abú Zabí takto klopýtl jen pár hodin poté, co v posledním tréninku boural. „Nemám slov, abych popsal pocit, který teď uvnitř cítím,“ hlásil v prosinci Hamilton se slzami v očích.
I když při posledním podniku sezony nakonec dojel osmý, ke spokojenosti měl pořádně daleko. Italské stáji se v roce 2025 na tratích vůbec nedařilo, marketingově však prospívala. A to především díky podpisu s Hamiltonem.
Formule 1 je v první řadě byznys a velkolepá show. A Hamilton je jejím klíčovým učinkujícím. Po celém světě má miliony fanoušků, jeho angažmá v Maranello je tak mnohem víc než jen závodění. Že by tak Ferrari svévolně měnilo jezdce, jak sám Brit po bídě v Maďarsku naznačoval? Ani omylem.
I v novém roce nasednou do červeného kokpitu Hamilton s Leclercem. „Když přijdete do nového týmu, je to vždycky dlouhodobá záležitost. Já už si ani nepamatuji, jaké to je. Jsem tu osm let. Pro mě je všechno automatické, pro Lewise ale pořád ne. Procesy, způsob práce, to všechno je jiné. Chce to zkrátka čas,“ věděl Leclerc.
Nespornou výhodou pro Ferrari mohou být změny v pravidlech. Očekává se, že tým z nich bude těžit. „Neexistuje nic, po čem by se mi na starých vozech stýskalo,“ vyhrknul ze sebe Hamilton. „Třeba rok 2017 byl super, protože auta byla větší a širší. Prostě vypadala mohutněji a měla více přítlaku. Byla to pecka. Zato končící generace byla podle mě asi ta nejhorší. Proto se modlím, aby ta příští nebyla ještě horší.“
Do nejrychlejších vozů na světě nasedne Hamilton tentokrát už jako čerstvý jednačtyřicátník. Stále tak platí, že se případným dalším mistrovským titulem může osamostatnit v čele historických tabulek. Pokud by ve Ferrari skutečně urval svůj celkově osmý pohár, definitivně by předčil Michaela Schumachera.
Zároveň by se stal od roku 1966 vůbec prvním mistrem světa se čtyřicítkou na krku, naposledy se to povedlo Australanu Jacku Brabhamovi. V pokročilém závodnickém věku se dočkali stejného úspěchu Argentinec Juan Manuel Fangio a Ital Giuseppe Farina, jezdci z padesátých let minulého století.
Na rovinu si přiznejme, že je velmi nepravděpodobné, aby Hamilton slavil poosmé. I přesto ale rodák ze Stevenage zůstane navždy fenoménem. Tak hlavně hodně zdraví a kupu další motivace!