Průlom kolem Schumachera? Na novinky z Anglie, jak se pohybuje po domě, reagují v Německu

Michael Schumacher uvelebený ve svém voze.
Michael Schumacher uvelebený ve svém voze.Zdroj: Profimedia
Michael Schumacher ranč miloval.
Michael Schumacher na lyžích.
Michael Schumacher po tragédii věnoval pořádný balík peněz.
Michael Schumacher se opravdu navždy loučí s fanoušky?
Michael Schumacher po tragédii věnoval pořádný balík peněz.
Michael Schumacher (vpravo) bral titul díky úmyslné srážce s Hillem.
Petr Adam
Formule 1
Je to možná nejlépe střežené tajemství sportovního světa. Zdravotní stav Michaela Schumachera 12 let po osudové nehodě na lyžích. Nyní přichází z Anglie na první pohled průlomová novinka. Sedminásobný šampion formule 1 už údajně není upoután na lůžko.

S informací přišel britský deník Daily Mail. „Zdroje tvrdí, že je schopný sedět v invalidním křesle, se kterým se pohybuje po svých sídlech na Mallorce a poblíž Ženevského jezera.“

K dispozici je mu jeho manželka Corrina, tým sestřiček a fyzioterapeutů, kteří nad ním mají dohled 24 hodin denně. Náročná péče vyjde na desítky tisíc eur týdně. Rodina chrání jeho soukromí, zprávy o jeho zdraví prosakují na veřejnost jen sporadicky. A dost často se navzájem vylučují.

Web největších německých novin Bild bere novinky o Schumacherovi jako hlavní zprávu, ale současně připomíná, že nemusí být tak přelomová, jak se zdá.

V Bildu připomínají, že arcibiskup Georg Gänswein už v roce 2018 popsal svoji návštěvu u Schumachera následovně: „Na začátku návštěvy pečovatelé přivezli Michaela do pokoje. Měl jsem pocit, že setkání vnímá, ale vede vnitřní dialog sám se sebou.“

A tak zůstávají dál dohady. Dlouhý boj o Schumacherovo zotavení pokračuje. 

