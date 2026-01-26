Průlom kolem Schumachera? Na novinky z Anglie, jak se pohybuje po domě, reagují v Německu
Je to možná nejlépe střežené tajemství sportovního světa. Zdravotní stav Michaela Schumachera 12 let po osudové nehodě na lyžích. Nyní přichází z Anglie na první pohled průlomová novinka. Sedminásobný šampion formule 1 už údajně není upoután na lůžko.
S informací přišel britský deník Daily Mail. „Zdroje tvrdí, že je schopný sedět v invalidním křesle, se kterým se pohybuje po svých sídlech na Mallorce a poblíž Ženevského jezera.“
K dispozici je mu jeho manželka Corrina, tým sestřiček a fyzioterapeutů, kteří nad ním mají dohled 24 hodin denně. Náročná péče vyjde na desítky tisíc eur týdně. Rodina chrání jeho soukromí, zprávy o jeho zdraví prosakují na veřejnost jen sporadicky. A dost často se navzájem vylučují.
Web největších německých novin Bild bere novinky o Schumacherovi jako hlavní zprávu, ale současně připomíná, že nemusí být tak přelomová, jak se zdá.
V Bildu připomínají, že arcibiskup Georg Gänswein už v roce 2018 popsal svoji návštěvu u Schumachera následovně: „Na začátku návštěvy pečovatelé přivezli Michaela do pokoje. Měl jsem pocit, že setkání vnímá, ale vede vnitřní dialog sám se sebou.“
A tak zůstávají dál dohady. Dlouhý boj o Schumacherovo zotavení pokračuje.