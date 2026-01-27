Hornerův comeback do F1 je zase blíž, odkoupí podíl ve známé stáji? Už se jedná
Do světa formule 1 by se zanedlouho mohlo vrátit známé jméno. Bývalý šéf Red Bullu Christian Horner chce odkoupit menšinový podíl ve stáji Alpine, která naposledy skončila v Poháru konstruktérů poslední. „Jednou ze stran, která projevila zájem, je skupina investorů, mezi nimiž je i Christian Horner,“ potvrdila francouzská značka. Dvaapadesátiletý Brit působil v čele Red Bullu dvacet let a dovedl jej k osmi individuálním triumfům.
Když Red Bull po červencové Velké ceně Británie oznámil, že Christian Horner v čele stáje s definitivní platností končí, byl to prvotřídní šok. Vždyť právě pod jeho vedením dokráčel Sebastian Vettel mezi lety 2010 až 2013 ke čtyřem titulům za sebou, o bezmála desetiletí později na něj v tmavě modré kombinéze navázal Max Verstappen.
Jenže Horner měl za sebou i pořádný škraloup. V roce 2024 žehlil průšvih v podobě obvinění z nevhodného chování k jedné ze zaměstnankyň Red Bullu. Pracovní místo ale zpočátku díky nezávislým advokátům uhájil, v jeho jednání nenašli závažnější provinění.
Celá kauza vyvrcholila v říjnu, kdy zaměstnankyně týmu souhlasila s odškodněním ve výši 84 milionů korun, aby veškerá obvinění stáhla. To už byl Horner z Red Bullu pryč, pár měsíců po červencovém vyhazovu dostal odstupné ve výši 2,2 miliardy korun.
Nyní to vypadá, že by se britský manažer mohl k formuli 1 vrátit. Momentálně jedná s francouzskou stájí Alpine o koupi 24% podílu, který vlastní konsorcium investorů Otro Capital. Společnost, jež je spojována s hollywoodským hercem Ryanem Reynoldsem nebo golfistou Rory McIlroyem, jej získala v roce 2023 za přibližně 200 milionů eur.
Tým Alpine ve svém prohlášení potvrdil, že menšinový vlastník skutečně jedná o prodeji podílu. „S pokračujícím rychlým růstem formule 1 roste i hodnota týmů. Proto není divu, že se o vstup do tohoto sportu zajímalo mnoho zájemců,“ stálo v textu.
„Tým je pravidelně oslovován a kontaktován potenciálními investory, mezi nimiž je i Christian Horner. Veškeré kontakty nebo diskuse probíhají se stávajícími akcionáři, společnostmi Otro Capital (24 %) a Renault Group (76 %),“ navázala stáj.
O Hornerově možném příchodu mluvil i výkonný poradce Alpine Flavio Briatore. „Otro svůj podíl chce prodat. O jeho koupi se zajímá několik skupin, ale zatím je otázkou, jak to dopadne,“ líčil. „Christiana znám mnoho let, ale tohle se mnou nemá spojitost. On vyjednává s Otro, ne s námi. Nejprve musí dojít ke koupi podílu a pak to ještě musí schválit Renault.“
Stáj okolo Pierra Gaslyho by se v nadcházející sezoně nutně potřebovala zlepšit. Zatímco mezi lety 2021 až 2024 se v Poháru konstruktérů pravidelně umisťovala na čtvrtém až šestém místě, rok 2025 zakončila poslední.
„V současné době je hlavním cílem týmu být na trati konkurenceschopnější, což s novou érou předpisů představuje jedinečnou příležitost,“ doplnilo Alpine.