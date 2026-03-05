Přichází éra McLarenu? Jak Norris ukončil vládu Verstappena a píše novou kapitolu F1
Snad nikdy v kariéře neměl takovou radost, když dojel do cíle třetí. „Nemyslel jsem si, že budu brečet, ale já fakt pláču,“ hlásil při televizním rozhovoru. V neděli 7. prosince 2025 zažil Lando Norris den, na který do smrti nezapomene. „Já a mistr světa? Nemůžu tomu uvěřit,“ culil se do kamer chvíli poté, co definitivně utnul čtyřletou nadvládu nizozemského hegemona Maxe Verstappena.
V závěru minulé sezony zažila formule 1 nejdramatičtější možné rozuzlení. Nebývá totiž pravidlem, že by před poslední Grand Prix roku zůstali ve hře o titul hned tři závodníci. Největší šanci měl Lando Norris, na druhého Maxe Verstappena držel dvanáctibodový náskok. O zázrak se chtěl pokusit i Oscar Piastri, další idol z McLarenu.
Norris však věděl, že pokud skončí v Emirátech nejhůř třetí, premiérový jezdecký titul mu už nikdo nevezme. V podobné situaci se na největším motorsportovém jevišti ocitl vůbec poprvé v kariéře. Dřív mohl jenom získat, tentokrát byl kořistí on. Na jakékoliv zaváhání číhali dva hladoví vlčáci.
Především obhájce Verstappen, který od začátku září dokazoval, že formulový trůn nepřepustí snadno. Ačkoliv v průběhu sezony ztrácel na první místo i víc než sto bodů, v závěru zvítězil v Itálii, Ázerbájdžánu, Austinu, Las Vegas i Kataru. A když už někde náhodou neslavil, pokaždé se vydrápal minimálně na bednu.
Takovou formu měla superstar z Red Bullu snad jen v sezonách 2022 a 2023, kdy suverénně sbírala tituly. Byť už mnozí experti nad ní lámali hůl, Max se znovu nevzdal. A Norris byl právem v obavách. Všechno definitivně rozsekla až závěrečná Grand Prix.