22 jezdců na startu formule 1: vyhlídky obhájce, dvojka už není dvojka, hladoví mladíci
Víkendovou Velkou cenou Austrálie odstartuje nová sezona formule 1, která vstoupí po řadě technických změn do nové éry. Titul obhajuje Brit Lando Norris z McLarenu, rozložení sil je ale kvůli výrazným změnám monopostů hůře čitelné. Rozebrali jsme vyhlídky všech jezdců na startu.
Lando Norris
Úřadující mistr světa je v nejlepší formě kariéry, ale v testech byl opatrný. McLaren se zdá být v úvodu nové éry mírně pozadu za Ferrari a Mercedesem. Před začátkem sezony je zdrženlivý ve vyjádřeních. Jeho cílem je dokázat, že titul nebyl náhoda.
Oscar Piastri
Norrisovi zdatně sekundoval v loňské úspěšné sezoně a mnohé překvapil vyrovnaností. Australan byl šestnáctkrát na stupních vítězů a z toho sedm závodů vyhrál. Letos už není dvojkou; má ambici Norrise pravidelně porážet a bojovat o svůj vlastní první titul.
George Russell
Konečně v roli jasného lídra týmu. Mercedes věří, že zopakuje svou dominanci v pohonných jednotkách z roku 2014. Russell je po testech velmi optimistický a Mercedes vypadá jako černý kůň sezony.
Kimi Antonelli
Po solidním nováčkovském ročníku se od něj v roce 2026 čekají velké věci. Ital má k dispozici špičkovou techniku a stáj ho připravuje jako budoucího šampiona, který by pak měl s finskou ikonou Räikkönenem shodné nejen křestní jméno.
Max Verstappen
Po ztrátě titulu je hladový po odvetě. Velkým otazníkem je však nový motor Red Bull-Ford. Max zůstal týmu věrný i přes nabídky Mercedesu, ale pokud nebude auto hned od začátku konkurenceschopné, spekulace o jeho odchodu po roce 2026 bezpochyby zesílí.
Isack Hadjar
Francouzský mladík dostal životní šanci poté, co zazářil v sezoně 2025. V Red Bullu je jeho úkolem ukázat, že dokáže držet krok s dominantním Verstappenem. Měl by tak pomoci týmu v jeho boji o konstruktérský titul s novými motory.
Charles Leclerc
Pro monackého jezdce zajímavá výzva. Ferrari vsadilo vše na vývoj pro tuto sezonu už začátkem loňského roku. Leclerc v testech zajížděl nejrychlejší časy ze všech a vypadá to, že mu nové a lehčí vozy sedí víc než komukoliv jinému.
Lewis Hamilton
Ve druhé sezoně u Ferrari je pod obrovským tlakem. Testy naznačují, že tým postavil velmi silný motor pro nová pravidla. Brit cítí šanci na rekordní osmý titul v historii. Po příznivých výsledcích testů prohlásil, že se „nikam nechystá“.
Carlos Sainz
Španěl se bude snažit vytáhnout Williams zpět na stupně vítězů. Loni získal stáji dvě umístění na podiu. S favorizovaným motorem Mercedes má solidní technologický základ a Carlosova důsledná analytická práce je pro tým v nové éře klíčová.
Alexander Albon
Thajec žijící ve Velké Británii zůstává pevnou součástí Williamsu. Společně se Sainzem tvoří jednu z nejvyrovnanějších dvojic, loni dojel čtyřikrát pátý. Sází na to, že motor Mercedes bude v roce 2026 dominantní.
Liam Lawson
Poté, co si v minulé sezoně vybojoval stálou sedačku, je nyní lídrem „juniorky“. Jeho vyhlídky jsou jasné: pokud bude stabilně porážet nového kolegu a vozy střední třídy, je prvním kandidátem na přestup do hlavního týmu, pokud by se Hadjarovi nedařilo.
Arvid Lindblad
Velký britský talent a benjamínek startovního pole přichází z formule 2. Red Bull do něj vkládá obrovské naděje. Letos se od něj čeká hlavně učení, ale jeho rychlost v nižších sériích naznačuje, že by mohl být překvapením sezony.
Fernando Alonso
S motory Honda a novým technickým zázemím (včetně vlivu Adriana Neweyho) věří, že může ve 44 letech opět vyhrávat. Testy ukázaly, že Aston Martin je velmi kreativní v aerodynamice, ale také má ve svém osmém týmu v F1 velké technické problémy.
Lance Stroll
Pokračuje čtvrtou sezonu vedle Alonsa. S novým aerodynamickým tunelem a motory Honda má Aston Martin vše, co potřebuje k úspěchu. Otázkou zůstává, zda Stroll dokáže stabilizovat výkony a využít technickou převahu, kterou tým slibuje.
Esteban Ocon
Po odchodu z Alpine našel Francouz nový domov. Haas prohlubuje spolupráci s Toyotou, což týmu dodává více zdrojů. Ocon je známý svou tvrdostí v soubojích a bude klíčovým prvkem při posunu týmu vpřed.
Oliver Bearman
Mladý Brit už loni ukázal, že má na to bodovat. Jako junior Ferrari má k dispozici nejlepší technickou podporu. Letošní rok pro něj bude testem psychické odolnosti v kompletní sezoně pod novými pravidly. Rád by konečně dosáhl na stupně vítězů.
Nico Hülkenberg
V F1 je známý jako jeden z nejlepších jezdců v kvalifikacích a technicky velmi zdatný pilot. Audi si ho vybralo právě proto, aby pomohl „přečíst“ nové auto. Čekejme od něj sbírání bodů. Je to jeho životní šance v továrním týmu, kterou dostal v pozdní fázi kariéry.
Gabriel Bortoleto
Je považován za největší talent, který se vynořil z Brazílie od dob Ayrtona Senny. Je extrémně klidný pod tlakem a skvělý v managementu pneumatik. V Audi má čas růst bez tlaku na okamžité výsledky.
Pierre Gasly
Alpine přechází na motory Mercedes (už není továrním týmem Renaultu). Gasly doufá, že tato změna tým konečně nakopne. Je to zkušený jezdec, který potřebuje auto schopné bojovat v první desítce, aby neztratil motivaci.
Franco Colapinto
Když loni nahradil Jacka Doohana a výkony ohromil i argentinské fanoušky, získal pro letošní šampionát plnohodnotnou sedačku. Má obrovskou podporu sponzorů i veřejnosti a jeho cílem je potvrdit, že do F1 patří dlouhodobě.
Sergio Perez
Když po sezoně 2024 opustil Red Bull, našel útočiště v americkém projektu. Je známý šetřením pneumatik. Pro Cadillac je klíčový i z komerčního hlediska (obrovská popularita v Americe). Jeho úkolem bude těžit z chaosu v závodech a posouvat tým díky agresivitě.
Valtteri Bottas
Vítěz deseti závodů přináší know-how z vítězné éry Mercedesu. Fin je uvolněnější než kdy dřív, ale v kokpitu zůstává chirurgicky přesný. Jeho hlavním úkolem je pomoci pochopit aerodynamiku a nastavení vozu na neznámých tratích. Má týmu vyjet první pódium.