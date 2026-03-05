Zaútočí znovu na titul? Čeká nás dost práce, má jasno Verstappen. Vítá i nového parťáka
Málem se postaral o epický comeback. Takový, na který by formule 1 vzpomínala ještě hodně dlouho. Max Verstappen ztrácel v minulé sezoně na lídra průběžného pořadí i sto bodů, přesto v posledním závodě bojoval o titul. Neměl k němu daleko, vždyť na novopočeného šampiona Landa Norrise nakonec ztratil pouhé dva body. Nyní stojí na prahu nové sezony. Jiné, inovativní. Především zásluhou pravidlových změn. „Musíme se zlepšovat, to byl vždycky náš cíl,“ líčí Verstappen.
Nizozemský pilot prožil v Red Bullu vskutku povedený závěr roku. V posledních deseti závodech se pokaždé dostal na bednu, z toho šestkrát vyhrál. Konkrétně v Itálii, Ázerbájdžánu, Austinu, Las Vegas, Kataru i Abú Zabí. Pátý titul v řadě mu ale těsně utekl.
Přitom v průběhu sezony to s Verstappenem vypadalo všelijak. Vozům Red Bullu chyběla výkonnost i konzistence, což v červenci stálo místo Christiana Hornera, dlouholetého šéfa stáje. Nahradil jej Laurent Mekies, pod nímž se ambiciózní značka zvedla.
Ještě výš Red Bull pomýšlí v roce, který bude díky změně pravidel specifický. Rakouský tým vůbec poprvé v historii vyvinul vlastní pohonnou jednotku ve spolupráci s Fordem, jehož motory nově využívá i sesterský Racing Bulls.
„Je to opravdu skvělý projekt. Byla zábava sledovat, jak k němu došlo a jaký vývoj to za poslední čtyři roky nabralo. Když jsem do auta naskočil, byl jsem upřímně řečeno moc hrdý,“ popisuje Verstappen.
„Myslím si, že náš výchozí bod je velmi dobrý. Můžeme s ním být spokojení a velmi šťastní. Samozřejmě jsme tu pro to, abychom bojovali o vítězství. Ale to chce i několik dalších týmů,“ přemítá nizozemský pilot.
Čtvrtý parťák za poslední dva roky
O konkrétních cílech a ambicích hovořit nechce. Znovu se však předpokládá, že osmadvacetiletá superstar bude pomýšlet na titul. „Musíme se zlepšovat, to byl vždycky náš cíl. Důležité bude si zachovat týmovost a kvalitní výkony. Na to se teď soustředíme především,“ říká Verstappen.
Čtyřnásobný mistr světa vítá počtvrté za poslední dva roky nového parťáka. Přes zimu povýšil z Racing Bulls Isack Hadjar, který v kokpitu Red Bullu nahradil neúspěšného Júkiho Cunodu. Před ním se v roli týmové dvojky spálili také Sergio Pérez i Liam Lawson.
V celkovém pořadí minulé sezony skončil francouzský pilot dvanáctý. Nadchnul především v Nizozemsku, kde zazářil třetím místem. „O stupně vítězů a vítězství jsem bojoval už od dob motokár, takže loňský rok byl pro mě něco, na co jsem vlastně nebýval zvyklý,“ ohlíží se Hadjar. „Teď jsem tady proto, že můžu mít šanci na lepší výsledky. Pracuju na tom.“
Předsezonní testy v Bahrajnu si v Red Bullu chválili, Verstappen v nich zajel po Charlesi Leclercovi, Kimim Antonellim a Oscaru Piastrim čtvrté nejrychlejší kolo. „Měli jsme docela slušné předsezonní období. Byla tam samozřejmě velká křivka učení, ale jezdíme dobře, najeli jsme spoustu kol, takže vlastně ani není moc věcí, které bychom si přáli jinak. Snad to dopadne dobře,“ věří Verstappen.
„Co se týče výkonu, uvidíme. Myslím, že nás čeká ještě docela dost práce, abychom se drželi na předních pozicích. Snažím se prostě podat co nejlepší výkon. Jsme pozitivní a spokojení s tím, co jsme zatím dokázali, ale pořád víme, že pokud chceme bojovat opravdu nahoře, musíme být rychlejší. Na tom budeme pracovat,“ doplňuje největší hvězda současné formule 1 před víkendovou Grand Prix Austrálie.