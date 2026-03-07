Turek o titulu McLarenu: Byl hodně satisfakční. Jak se spolupracuje s hvězdnými jezdci?
Když loni v únoru uzavřela loterijní společnost Allwyn partnerství s F1, byla to obrovská věc. Navíc ještě spojila síly s McLarenem, v současné době nejsilnější stájí v královně motorsportu. Přelomové partnerství společnosti Karla Komárka a slavné britské značky má na starosti Pavel Turek, šéf globálních partnerství Allwynu a KKCG. „Jsme partnerem formule 1 nejen obchodně, ale i přes iniciativy jako je třeba F1 Allwyn Global Community Award. Být spojený s vítězným týmem navíc podporuje další důležitý narativ pro Allwyn, a to je vyhrávání," líčí Turek v rozhovoru pro Sport Magazín.
Jak jste si užil minulou sezonu, ve které McLaren vyhrál poprvé od roku 1998 Pohár konstruktérů i jezdecký titul?
„Podle mě to byla jedna z nejintenzivnějších sezon. Myslím si, že tam byla i určitá satisfakce, protože McLaren se vrátil na vrchol po dlouhé době. Opravdu mě bavilo sledovat, jak se roky jeho systematické práce přetavily v titul. Bylo to hodně satisfakční a pro mě osobně i symbolické. V McLarenu jsem začínal v devadesátých letech, takže vidět tento tým zase na vrcholu byl opravdu silný moment.“
Ve hře o titul před poslední Grand Prix Abú Zabí zůstali tři jezdci. Byl to podle vás nejlepší možný závěr sezony, i z fanouškovského pohledu?
„Obecně Abú Zabí má na takové závody štěstí. Promotér platí extra bonus za to, že jsou posledním závodem sezony. Vždycky tam doufají, že sportovní příběh bude kulminovat. Mít tři jezdce ve hře o titul před poslední Grand Prix? To je opravdu sen každého promotéra i fanouška, pro sport je to naprosto ideální scénář. Má to určité napětí, nejistotu a dramatický vývoj. To jsou ty správné ingredience a momenty, které budují globální popularitu formule 1.“
Norris ikonou své generace
Co podle vás rozhodlo ve prospěch Landa Norrise, že nakonec získal titul, byť většinu sezony vládl celkovému pořadí Oscar Piastri?
„Stoprocentně to byla kombinace vývoje vozu, silný tah ve druhé polovině sezony a také stabilita týmu, pokud to porovnáme s ostatními stájemi. V neposlední řadě to rozhodla i Landova psychická vyspělost. Enormní tlak byl schopný ustát, konzistentně bodoval a rozhodující momenty zvládnul bez zbytečných chyb. Hlavně poslední závod byl nesmírně důležitý.“