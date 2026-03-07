Obhájí Norris titul? Zuby si brousí pět vyzyvatelů, Russell i Leclerc musí využít šanci
Zapněte si pásy, bude to pořádná jízda. V novém hávu a s novými pravidly. Sezona formule 1 odstartuje už v neděli v 5:00 SEČ. Tradičně v Austrálii, kde se v předešlých šesti závodech pokaždé radoval jiný pilot. Naposledy slavil v Melbourne Lando Norris, jenž si v závěru roku dokráčel pro premiérový jezdecký titul. Kdo získá pohár v sezoně 2026? Adeptů je hned několik, včetně sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona.
Lando Norris (McLaren)
- Věk: 26 let
- Počet titulů: 1 (2025)
- Minulá sezona: 1. místo
V průběhu uplynulé sezony dlouho zaostával za stájovým kolegou Oscarem Piastrim, nicméně v závěru roku to naplno rozbalil. Byť Max Verstappen jeho ztrátu každým závodem snižoval, po poslední Grand Prix sezony nakonec Lando Norris slavil. Premiérový titul ve formuli 1 si náležitě vychutnal, teď se už ale soustředí na novou výzvu. „Jsem sebevědomý. Vstupuju do toho s vědomím, že oproti minulé sezoně jsem v trošku jiné pozici. Cítím se však lépe a jsem i mnohem jistější, jinak se nic nemění,“ líčil Brit.
Oscar Piastri (McLaren)
- Věk: 24 let
- Počet titulů: 0
- Minulá sezona: 3. místo
K senzaci měl nakročeno už v minulém roce, na podzim však tempo ztratil. Ve hře o titul zůstal do závěrečného závodu, jenže Norris se předstihnout nenechal. V klidném Australanovi dřímá obrovský potenciál, který v budoucnu ještě určitě rozbalí. „Pokud bude pokračovat v takovém vývoji, může z něj vyrůst další velký šampion. Má i důležitou oporu v někom, kdo si prošel velmi podobnou genezí, a to v Marku Webberovi,“ hlásil v rozhovoru pro Sport Magazín Pavel Turek, šéf globálních partnerství Allwynu a KKCG.
Max Verstappen (Red Bull)
- Věk: 28 let
- Počet titulů: 4 (2021 až 2024)
- Minulá sezona: 2. místo
Sezony mezi lety 2021 až 2024 nekončil jinak než oslavami titulu. Po Juanu Manuelu Fangiovi, Michaelu Schumacherovi, Sebastianu Vettelovi a Lewisi Hamiltonovi se stal teprve pátým jezdcem v historii, který ovládl formuli 1 čtyřikrát v řadě. Šňůru ale posledně nenatáhl, byť mu v konečném zúčtování chyběly na Norrise pouhé dva body. Je dost možné, že Maxe Versatappena čeká v Red Bullu poslední rok. Co by přišlo potom? Nabízí se přesun do Mercedesu, který se po něm poptával už v minulé sezoně. Výkonnost vozu pravděpodobně rozhodne.
George Russell (Mercedes)
- Věk: 28 let
- Počet titulů: 0
- Minulá sezona: 4. místo
Obrovské změny v pravidlech mu hrají do karet. Stáje začínají od nuly, proto se může stát, že Mercedes bude znovu po letech nejrychlejší na startovním roštu. George Russell je po odchodu Lewise Hamiltona v týmu Tota Wolffa neotřesitelnou jedničkou, jeho mladý parťák Kimi Antonelli mu s největší pravděpodobností nebude stačit ani tentokrát. Osmadvacetiletý Brit je zároveň v ideálním jezdeckém věku, kdy jindy by měl do hry o titul pořádně promluvit? Jeho nejlepším výsledkem v F1 jsou čtvrtá místa z let 2022 a 2025.
Lewis Hamilton (Ferrari)
- Věk: 41 let
- Počet titulů: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2020)
- Minulá sezona: 6. místo
„Mám pocit, že tato sezona pro něj bude buď, anebo. Možná je to jeho poslední šance získat osmý mistrovský titul. Má velkou výhodu v tom, že o moc horší než v minulém roce to být ani nemůže,“ popisoval situaci Lewise Hamiltona komentátor Nova Sport Števo Eisele. Sedminásobný mistr světa se loni skutečně trápil, vůbec poprvé v kariéře se nedostal v žádném závodě na stupně vítězů. Chvílemi se spekulovalo o konci kariéry, nicméně britská legenda hodlá pokračovat dál. Také jí by mohly změny pravidel výrazně napomoct.
Charles Leclerc (Ferrari)
- Věk: 28 let
- Počet titulů: 0
- Minulá sezona: 5. místo
Interní souboj s Hamiltonem sice v minulé sezoně ovládl, jenže s celkovým umístěním být spokojený nemohl. Charles Leclerc nedokázal obhájit bronzovou příčku z roku 2024, tentokrát skončil v celkovém pořadí až pátý. Ferrari se zkrátka nedařilo, monacký pilot si s nespolehlivým vozem zažil své. „Celý tým je pro tento rok nesmírně motivovaný, protože je to obrovská příležitost ukázat, čeho je Ferrari schopné,“ uvedl Leclerc. Pořádnou radost zažil zkraje týdne, kdy se oženil s francouzskou influencerkou Alexandrou Saint Mleux.