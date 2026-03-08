Proč nejelo Ferrari do boxu? Leclerc: Nevyhráli bychom. První Velkou cenu ovládl Mercedes
Všichni byli v očekávání, co ukáže první závod sezony po obrovské formulové revoluci. Změny v pravidlech měly promíchat pořadím a přinést nové zápletky. Plán nejvyšších činovníků se částečně zdařil, úvodní Grand Prix roku v Austrálii si totiž totálně podmanil Mercedes, jemuž pořádně sekundovali jen jezdci Ferrari. Úřadující světový šampion Lando Norris dojel pátý, jeho týmový parťák Oscar Piastri dokonce ani neodstartoval. Výhru slavil George Russell.
Nová pravidla postavila formuli 1 totálně na hlavu. Technické předpisy vybídly týmy ke kompletní změně designu monopostů či přepracování pohonných jednotek. Minulá sezona, kterou jednoznačně ovládl McLaren, se rázem maže. Všechno zkrátka začíná od nuly.
Už sobotní kvalifikace napověděla, že s obrovskou formulovou transformací si přes zimu nejlépe poradili v Mercedesu, jehož piloti brali první a druhé místo. Formu potvrdili také v hlavním závodě, v němž George Russell vyhrál s téměř třísekundovým náskokem na stájového kolegu Kimiho Antonelliho. Třetí Charles Leclerc z Ferrari za ním zaostal o patnáct sekund.
„Děkuji celému týmu, protože jsme čekali dlouho, abychom auto vyladili. Opravdu jsme nemohli začít lépe,“ věděl vítěz Russell. „Je to neuvěřitelný pocit, i když jsme věděli, že to bude náročné.“
Přitom start se britskému pilotovi nepovedl. Brzy jej předstihl Leclerc, který vyjížděl ze čtvrtého fleku. „Dostal jsem se na startovní rošt, viděl jsem, že mám prázdnou baterii a špatně jsem odstartoval. Poté jsem svedl několik opravdu těsných soubojů s Charlesem, takže jsem byl rád, když jsem projel cílem první,“ popisovala jednička Mercedesu.
S dominantním týmem drželi krok jen jezdci Ferrari. Ti mohli pomýšlet i výš, kdyby dvakrát využili virtuálního safety caru k návštěvě boxu. Jenže Leclerc zamířil k mechanikům až ve 25. kole, Lewis Hamilton vydržel na trati ještě o pár kol déle.
„Nemyslím si, že bychom vyhráli, kdybychom zajeli do boxu, ale možná se pletu. Myslím si, že Mercedes měl trochu více rychlosti než my, ale možná ne tak moc, jak jsme viděli v sobotu. Jak jsem říkal, nemyslím si, že bychom mohli vyhrát,“ zopakoval Leclerc.
„Na začátku nikdo z nás nevěděl, co od soubojů a energie očekávat. Předjíždění je teď ještě složitější. Na rovinkách nikdy nevíte, kdy a jestli se vám vybije baterie,“ pokračoval Monačan.
Povedený závod zapsal i jeho zkušenější parťák Hamilton, jenž v minulém roce vůbec poprvé v kariéře nedojel na stupních vítězů. Tentokrát jej dělil jen kousek, za Leclercem totiž zaostal o šest desetin.
„Na tým jsem prostě hrdý. Odvedl úžasnou práci, aby auto dostal tam, kde teď je. Nejsme tak rychlí jako Mercedes, čeká nás ještě hodně práce, ale jsme v souboji. Byl to opravdu zábavný závod, měl jsem z něj dobrý pocit. Ještě pár kol a Charlese bych měl, jel jsem opravdu rychle. Z Austrálie si můžeme odnést spoustu pozitiv,“ pokývl Hamilton v rozhovoru pro Sky Sports F1.
Naopak McLaren na elitní týmy nestačil. Úřadující světový šampion Lando Norris australský triumf z minulého roku neobhájil, v cíli se musel spokojit s pátým místem. Daleko hůř si vedl Oscar Piastri, který při zahřívání pneumatik ztratil kontrolu nad vozem a rozstřelil ho ještě před startem.
„Jsem zklamaný, protože takový scénář by se stávat neměl. Dělo se nám pár věcí, ale chci zdůraznit, že velkou roli jsem v tom hrál já. Měl jsem studené pneumatiky,“ uvedl Piastri.
„Bylo to překvapivé. Roztočil jsem se dříve, než jsem stihl pořádně reagovat. Všechno se to stalo rychle. Nicméně vypadnout ze závodu při snaze dostat se na rošt, to by se mi stávat nemělo,“ sypal si Australan popel na hlavu.
Po bouračce v kvalifikaci startoval Max Verstappen z předposlední řady, v závodě se nakonec vyšplhal na šesté místo. Na premiéru v kombinéze Red Bullu nebude vzpomínat v nejlepším Isack Hadjar, jenž po povedené sobotě musel odstavit vůz z důvodu vycházejícího kouře.
Výsledky Velké ceny Austrálie formule 1
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:23:06,801, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,974, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,519, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -16,144, 5. Norris (Brit./McLaren) -51,741, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -54,617.
Průběžné pořadí MS (po 1 z 24 závodů): 1. Russell 25, 2. Antonelli 18, 3. Leclerc 15, 4. Hamilton 12, 5. Norris 10, 6. Verstappen 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 43, 2. Ferrari 27, 3. McLaren 10, 4. Red Bull 8, 5. Haas 6, 6. Racing Bulls 4.