První Velkou cenu sezony opanoval Mercedes. Vyhrál Russell, druhý dojel Antonelli

George Russell ovládl úvodní Velkou cenu sezonyZdroj: ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake
Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Italem Andreou Antonellim. Třetí skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari.

Obhájce titulu Brit Lando Norris z McLarenu obsadil páté místo, za Russellem zaostal o více než 51 sekund. Hned za ním dojel čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen z Red Bullu, který startoval z dvacáté příčky. První body v F1 vybojoval při svém debutu osmnáctiletý Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil osmý.

Šampionát pokračuje příští týden Velkou cenou Číny.

