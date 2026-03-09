Nový paradox ve formuli 1: Bateriový chaos. Piloti museli zpomalit, aby mohli předjet
Nová sezona formule 1 začala Velkou cenou Austrálie, která konečně rozsekla to, co všem fanouškům leželo v hlavě. Jak budou letošní závody vypadat? Úvodní podnik ukázal dominanci Mercedesu a drsnou realitu, že letos bude vše záviset na dobíjení baterek. Sport Magazín k nové sezoně formule 1 objednávejte ZDE>>>
Mercedes a George Russell dominovali poslední víkend v Albert Parku, i když jim na krk dýchali oba piloti Ferrari. Od testů, kde se Mercedes bránil názorům, že je nejrychlejší, přes podezření z nelegálního motoru dokráčeli až k vítězství v prvním závodě. Ostatní na ně absolutně nestačili.
Úřadující šampion Lando Norris, který skončil na pátém místě, měl ztrátu na lídra závodu 51,7 sekundy. „Ani trochu blízko,“ popsal mladý Brit svoji perspektivu po závodě.
V průběhu závodu si Mercedes a Ferrari jezdily vlastní ligu a ostatní týmy se snažily vydržet na trati. Pěti jezdcům se to nepovedlo a ze závodu vypadli. „Formule 1.5,“ vtipkovali fanoušci po závodě na úkor pomalejších týmů. Frustraci ilustroval i Aston Martin. Svoje jezdce stáhl a pak po několika kolech znovu vypustil na trať, žalostně na posledním místě se ztrátou 15 kol.
Nové regulace přinesly v Albert Parku až 120 předjetí. Může za to nový „mód předjíždění“, který je plně závislý na kapacitě baterie. Ta se dobíjí primárně při brzdění v pomalých zatáčkách.
Vzniká tím nevídaný paradox: aby mohl pilot na rovince zaútočit, musí předtím výrazně zpomalit. Pokud totiž v zatáčce nebrzdí dostatečně, nedobije potřebnou energii a na rovince se před soupeře nedostane.
Jako kdyby hráli videohru
Na trati to znamenalo zrod úplně nové taktické bitvy. Albert Park je navíc okruh, který rychlými pasážemi nešetří a pomalých úseků nabízí minimum. Hospodaření s baterií tak bylo vyhnáno do naprostého extrému. Nejvíce to bilo do očí v deváté a desáté zatáčce, kde piloti úmyslně jezdili až o 50 kilometrů v hodině pomaleji. Hráli mezi sebou vyčkávací hru, jen aby pošetřili drahocennou energii na rovinky.
Jezdci z toho nebyli nadšení: „Jako kdybych hrál videohru,“ líčil pocity ze závodu pilot Haasu Oliver Bearman, který skončil na 7. příčce. Nebyl ale jediný. Lando Norris se vyjádřil k regulacím celkem negativně, závod popsal jako povrchní. „Pilot musel čekat na to, co udělá pohonná jednotka,“ doplnil dále.
Max Verstappen, navzdory solidnímu 6. místu a titulu jezdce dne, popsal závod jako úplný chaos. Naproti jejich názorům se postavil vítěz závodu Russell. „Možná ty regulace nejsou tak špatné, jak o nich ostatní mluví,“ uvedl Brit.
Zda je dominance Mercedesu trvalá, nebo šlo jen o specifikum okruhu v Albert Parku, ukáže hned další závodní víkend. Šampionát se přesouvá do Šanghaje, kde se pojede už 15. března.