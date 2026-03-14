Prognózy se potvrdily. V Bahrajnu a Saúdské Arábii z bezpečnostních důvodů formule nevyjedou

Piloti formule 1 během Velké ceny Austrálie
Zdroj: ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake
Úřadující mistr formule 1 Lando Norris během úvodního podniku sezony v Melbourne
Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell.
Úvodní Velkou cenu Austrálie formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Andreou Antonellim.
Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell.
George Russell ovládl úvodní Velkou cenu sezony
George Russell ovládl úvodní Velkou cenu sezony
George Russell ovládl úvodní Velkou cenu sezony
ČTK, iSport.cz
Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Dnes to oznámili představitelé elitního motoristického seriálu. Závody nebudou letos nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen 22 Velkých cen.

Grand Prix Bahrajnu se měla jet 12. dubna a Velká cena Saúdské Arábie o týden později. Obě země byly zasaženy íránskými střelami v odvetě na útok USA a Izraele na Írán, který začal 28. února. Kvůli útokům, které zasáhly i letiště v Bahrajnu, zrušila už na začátku března společnost Pirelli chystané testování pneumatik na okruhu v Sáchiru.

Seriál mistrovství světa odstartoval minulý týden úvodní Grand Prix v Austrálii. V neděli je na programu Velká cena Číny v Šanghaji a třetí zastávka bude následovat za dva týdny v Japonsku. Po ní budou mít týmy po zrušení dvou závodů do Velké ceny Miami pětitýdenní pauzu.

