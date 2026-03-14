Prognózy se potvrdily. V Bahrajnu a Saúdské Arábii z bezpečnostních důvodů formule nevyjedou
Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Dnes to oznámili představitelé elitního motoristického seriálu. Závody nebudou letos nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen 22 Velkých cen.
Grand Prix Bahrajnu se měla jet 12. dubna a Velká cena Saúdské Arábie o týden později. Obě země byly zasaženy íránskými střelami v odvetě na útok USA a Izraele na Írán, který začal 28. února. Kvůli útokům, které zasáhly i letiště v Bahrajnu, zrušila už na začátku března společnost Pirelli chystané testování pneumatik na okruhu v Sáchiru.
Seriál mistrovství světa odstartoval minulý týden úvodní Grand Prix v Austrálii. V neděli je na programu Velká cena Číny v Šanghaji a třetí zastávka bude následovat za dva týdny v Japonsku. Po ní budou mít týmy po zrušení dvou závodů do Velké ceny Miami pětitýdenní pauzu.