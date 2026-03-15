Hamilton vzkázal Antonellimu: Mám z tebe radost, kamaráde! Ital bral první vítězství
Ve svém šestadvacátém závodě kariéry ve formuli 1 si dojel pro premiérový triumf. Devatenáctiletý mladík Kimi Antonelli při Velké ceně Číny nadchnul už v kvalifikaci, aby na to o den později navázal. V cíli plakal štěstím, gratulovali mu jeho otec Marco, týmový šéf Toto Wolff nebo o dvaadvacet let starší Lewis Hamilton, jenž zapsal první pódium ve Ferrari. „Mám z tebe velkou radost, kamaráde! Je pro mě čest s tebou sdílet tento moment,“ vzkázala Antonellimu legenda.
Před rokem, kdy ve formuli 1 začínal, se stal třetím nejmladším pilotem v historii královny motorsportu. Při červnové Grand Prix Kanady se Kimi Antonelli poprvé vyšplhal na pódium, což se v dřívějším věku povedlo jen Lanci Strollovi a Maxi Verstappenovi.
O devět měsíců později dojel v Austrálii druhý, aby hned v následujícím týdnu vůbec poprvé vyhrál. Při televizním rozhovoru s Davidem Coulthardem se neubránil slzám. Talentovaný Ital, jenž působil v akademii Mercedesu od roku 2019, si najednou splnil sen. „Mám obrovskou radost. Už v sobotu jsem říkal, že bych chtěl vrátit Itálii na vrchol, a to se nám povedlo,“ usmál se Antonelli.
Zdařila se mu už sobotní kvalifikace, v níž zvítězil před týmovým parťákem Georgem Russellem. Ještě dominantněji působil v neděli, kdy ovládl čínskou Grand Prix s víc než pětisekundovým náskokem. Zaváhal jen jednou, a to tři kola před cílem, když probrzdil nájezd do zatáčky.
„I když jsem si ke konci způsobil trochu infarkt, když jsem kolo zablokoval, byl to dobrý závod. George je neuvěřitelný jezdec a v poslední části závodu byl opravdu silný. Bylo potřeba hodně úsilí, abych ho dokázal porazit. Je také skvělá příležitost s ním spolupracovat, protože od něj jsem se hodně naučil. Těším se na zbytek sezóny,“ navázal Ital.
Mercedes v obou závodních víkendech potvrdil, že v této sezoně bude cílit na titul. Stejně jako v Melbourne bral double před Ferrari, které si sice pomohlo výtečným startem, z pohledu závodního tempa však v porovnání s hlavním soupeřem zaostává. „Momentálně nám opravdu ujíždějí dopředu a my máme před sebou hodně práce, abychom se jim dokázali vyrovnat,“ měl jasno Hamilton.
Oproti minulému roku se však italská stáj zvedla, což platí i o britské legendě. Hamilton mohl na šanghajském okruhu vůbec poprvé v barvách Ferrari vystoupat na pódium. Na něco podobného čekal od listopadu 2024, kdy po Velké ceně Las Vegas skončil coby pilot Mercedesu druhý.
„Moc jsem si to užil, měli jsme skvělý start. Jenže nepodařilo se mi kluky z Mercedesu udržet za sebou. Byl to jeden z nejzábavnějších závodů, jaké jsem za dlouhou dobu jel, možná vůbec,“ překvapil Hamilton.
Právě on se staral o hlavní zábavu, třeba když několik kol sváděl nervydrásající souboje s týmovým kolegou Charlesem Leclercem. „Myslím si, že v jednom momentě jsme se lehce dotkli, ale bylo to jen jemné. Jen takové políbení, takže je to vlastně v pořádku,“ zaculil se Hamilton.
Výsledky Velké ceny Číny formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33:15,607, 2. Russell (Brit./Mercedes) -5,515, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,267, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -28,894, 5. Bearman (Brit./Haas) -57,268, 6. Gasly (Fr./Alpine) -59,647.
Průběžné pořadí MS (po 2 z 24 závodů): 1. Russell 51, 2. Antonelli 47, 3. Leclerc 34, 4. Hamilton 33, 5. Bearman 17, 6. Norris (Brit./McLaren) 15.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 98, 2. Ferrari 67, 3. McLaren 18, 4. Haas 17, 5. Red Bull 12, 6. Racing Bulls 12.