McLaren řeší potíže: oba vozy zůstaly v Číně v garáži. Šéf vysvětlil proč
Oba jejich vozy měly vyjet ze třetí startovní řady. Oscar Piastri se v Číně kvalifikoval pátý, Norris šestý. Jenže technické problémy zapříčinily, že McLareny zůstaly v garáži. Obhájce Poháru konstruktérů skousával těžkou ránu, na začátek nové sezony by papájová stáj nejraději zapomněla. „Byl to frustrující den, protože závodíme, abychom byli na trati,“ nezastíral šéf týmu Andrea Stella.
V historii formule 1 se stalo jen jednou, že by na startu některého ze závodů chyběly oba monoposty McLarenu. Stejná věc postihla britskou stáj v roce 2005 v USA, kdy Kimi Räikkönen a Juan Pablo Montoya spolu s dalšími dvanácti piloty zamířili po zahřívacím kole do boxů kvůli obavám z výdrže pneumatik.
O jednadvacet let později zastavily oranžové vozy technické problémy. Lando Norris kvůli nim ani nevyjel z garáže, zatímco Oscara Piastriho mechanici odtáhli do boxu ze startovního roštu. „Po vyšetření problémů u obou vozů se ukázalo, že dvojité nenastoupení do závodu způsobily dva odlišné elektrické problémy na straně pohonné jednotky,“ stálo v prohlášení McLarenu.
Jeho šéf Andrea Stella to později dovysvětlil. „Na Landově voze jsme při přípravě zjistili problémy s elektrickou stránkou pohonné jednotky. Hned jsme problém chtěli napravit,“ líčil Ital.
„Snažili jsme se vyměnit co nejvíce dílů, aniž bychom museli měnit právě ten jeden. Jinak by to trvalo dlouho a nedostali bychom se na začátek závodu. Přeprogramovali jsme auto, ale problém už nebylo možné vyřešit. Landovo auto prostě nebylo připravené vyjet z garáže,“ komentoval Stella.
I Piastriho šance na body utnula technická závada, byť jiná. „Z Oscarovy strany bylo snazší potíže diagnostikovat. Byl to problém se stejnou součástí pohonné jednotky na elektrické straně, ale jiné povahy,“ potvrdil pětapadesátiletý manažer.
Tyto body by mohly být důležité...
Přestože se v letošní sezoně formule 1 odjely už dva závodní víkendy, australský pilot Piastri ještě do Velkých cen nezasáhl. Doma v Austrálii při nájezdu na startovní rošť boural.
„Už je to nějakou dobu, co jsem naposledy sledoval dvě Grand Prix po sobě v televizi. Tentokrát je to trochu jiné, ale v minulém týdnu jsem to přijímal těžce,“ povzdechl si Piastri. „K závodění tyto věci patří a stávají se, obzvlášť na začátku nových pravidel. Je smůla, že se to v Číně stalo oběma autům ve stejný moment.“
Z úvodních dvou podniků si tak McLaren odvezl jen osmnáct bodů. Norris bral deset v Melbourne za páté místo, dalších pět za čtvrtý flek ve sprintu. Piastri dojel v sobotním sprintu šestý, za což získal tři body.
Dominuje zatím Mercedes, který jich sesbíral už osmadevadesát. Z ostatních stájí mu sekundují jen ve Ferrari. „Ztrácíme půdu pod nohama, tyto body mohly být na konci sezony důležité. Největším problémem závodu v Číně je hlavně to, že jsme body nezískali. I když se v tuto chvíli zdá, že Mercedes jede vlastní ligu a my jsme o něco blíž Ferrari, pořád závodíme s ambicemi,“ doplnil Stella.