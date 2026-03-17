Reinkarnovaný Ayrton Senna? Mladý Antonelli láme rekordy, risk se Mercedesu vyplatil
Místo radosti z výhry Ferrari zažívají tifosi jiný druh euforie. Devatenáctiletý Kimi Antonelli o víkendu v Šanghaji přepsal historické tabulky formule 1 a ukázal, že sázka Mercedesu na nezkušeného mladíka se vyplatila.
Minulý víkend se stal Kimi Antonelli nejmladším držitelem pole pozice a druhým nejmladším vítězem ve formuli 1, když na VC Číny stál na nejvyšším stupni. Ferrari závod po dlouhém boji nakonec nevyhrálo, ale Itálie má přesto svého hrdinu, kterým je právě italský mladík. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Tenisová hvězda Jannik Sinner je velikým fanouškem formule 1 a po svém nedělním zápase hrdě prohlásil: „Dnes je veliký den pro Itálii, díky Kimi.“
Antonelli rozvířil vody v motosportu hned svým vzhledem. Fanoušci si všimli podobnosti tváře mladého Itala s Ayrtonem Sennou. Legendu postihla smrtelná tragédie na okruhu v italské Imole v roce 1994. „Je mojí inspirací odmalička, i když jsem ho nikdy přímo neviděl závodit,“ promluvil Antonelli o slavném závodníkovi.
Podobnost se Sennou mu nastavila laťku vysoko. Antonelli byl ale schopen očekávání naplnit. Vyhrával, co mohl, včetně italské F4 v roce 2022 a formule regional v roce 2023. Důvěra Mercedesu v něj vzrostla natolik, že se stáj rozhodla posunout ho v roce 2024 rovnou do kategorie F2. Tam na něj dosedla realita. Nedařilo se mu a v šampionátu skončil až na šestém místě. V porovnání s předchozí kariérou to byl šok.
Risk je zisk
Po odchodu Hamiltona z Mercedesu se spekulovalo, jestli Toto Wolff svěří mercedes do rukou nováčka, nebo si z jiného týmu přivede zkušeného jezdce, jako jsou Carlos Sainz nebo Fernando Alonso. Nakonec však zvítězil tehdy čerstvě 18letý Antonelli. „Je to veliká zodpovědnost, ale i ohromné privilegium,“ vyjádřil se Ital.
V neděli se ukázalo, že kroky šéfa týmu se vyplatily. Po závodě Wolff v týmovém rádiu poukázal na kritiku, kterou schytal za to, že vsadil na Antonelliho: „Říkali mi: je moc mladý, nedávejte ho do Mercedesu, dejte ho do menšího týmu.“ Následně v rádiu dodal: „A podívej se, Kimi, vítězství.“
Když v neděli v Šanghaji vystoupil z auta, neubránil se emocím: „Je to jeden z mých snů,“ promluvil po vítězství se slzami v očích Antonelli. Gratulace přicházely ze všech stran, včetně jeho předchůdce Lewise Hamiltona nebo týmového kolegy George Russella. Byli to právě oni dva, kteří ho doplnili na pódiu.
Jedno vítězství ale šampiona nedělá. Itala čeká ještě dlouhá cesta. První vítězství přišlo teprve v 26. Velké ceně jeho kariéry. K nadějím o šampionátu promluvil i závodníkův otec Marco Antonelli: „Upřímně, nevím. Kimi je mladý, ale není perfektní.“
„Bude dělat chyby. A bude mít skvělé dny jako dnes. To všechno se doufám nasčítá jednou do titulu šampiona,“ přidal Wolff, který bral připomínky kriticky. „Mluvit o šampionátu je brzy, nedělá to dobře ani Kimimu,“ dodal.
Cesta Kimiho Antonneliho do F1
2014–2021: motokáry
2021–2022: Italian F4 (1. místo)
2022: F4 UAE (8. místo)
2022: ADAC F4 (1. místo)
2023: Formula Regional Middle East (1. místo)
2023: Evropská Formula Regional (1. místo)
2024: FIA Formula 2 (6. místo)
2025: F1 (7. místo)