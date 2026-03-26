Jednou uvidíme ženu ve formuli 1! Závodnice na to připravuje speciální akademie
„Není to mužský svět,“ odkazuje poslední ženská závodnice, která se objevila ve formuli 1 před 12 lety. Teď se snaží vrátit ženy do královny motorsportu. Osmnácti nadějným závodnicím Akademie F1 nově dláždí cestu mezi elitu a poskytuje jim reálnou šanci probojovat se až na samotný vrchol. Podle týmových šéfů i expertů totiž není problémem talent, ale samotný systém.
Akademie F1 je série přímo určená pro mladé dívky a ženy, které závodí v motorsportu. Vznikla na troskách bývalé W Series, která v roce 2022 zkrachovala kvůli nedostatku peněz. Jednoduše neměla série dostatečnou pozornost na to, aby se do ní sypaly peníze od sponzorů.
Vedení projektu se v roce 2023 ujala Susie Wolffová – poslední žena, která se o devět let dříve zúčastnila oficiálního tréninku F1. Na vlastní kůži tehdy zažila konzervativní prostředí paddocku. Pilot Checo Pérez tehdy na její adresu prohlásil: „Ženy by měly zůstat v kuchyni.“ Po kritice, kterou schytal, se za komentář omluvil.
Vzhledem k tomu, že za celou sedmdesátiletou historii F1 odstartovalo do Velké ceny pouhých pět žen, je cíl Akademie podle Wolffové jasný: „Dokazujeme, že tento sport už není jenom mužským světem.“
Dva závody za víkend a obrácené startovní pole
Závodní víkend Akademie F1 je velice intenzivní. Obsahuje jednu kvalifikaci a dva závody. Aby toho nebylo málo, první závod se jede s obráceným startovním roštem. Když se závodnice kvalifikuje první, startuje poslední.
Jestli závodnice bude na pódiu, je čistě v jejích rukou, jelikož všechny usedají do totožných monopostů specifikace F4. Šampionát má přesná pravidla, kde dívky můžou v šampionátu strávit maximálně dva roky.
V F1 Akademii v sezoně 2026 závodí 18 dívek, které si to na trati rozdají ve dvanácti závodech během šesti víkendů. Další dva závody se uskuteční 22.–24. května v Montrealu po boku Velké ceny Kanady.
Boj se statistikou
Podle jezdců, týmů i organizátorů ženy do F1 patří. „Neexistuje žádný fyziologický limit pro to, aby nemohla být žena v F1,“ prohlásil šéf Ferrari Fred Vasseur.
Problémem žen v F1 je systematický trychtýř. „I pro kluka je mizivá šance dostat se do formule 1,“ upozornil pilot McLarenu Lando Norris. Pro dívky jsou ale statistiky o poznání horší, jelikož se motokárám věnuje jen zlomek z nich. „Musíme začít tlačit, aby v první řadě začaly,“ dodal.
Mladým talentům nahrává i proměna publika. Od převzetí formule 1 společností Liberty Media výrazně vzrostl počet divaček. Wolffová to chce promítnout i na startovní rošt: „Museli jsme ukázat, že F1 se silnou ženskou fanouškovskou základnou stojí o větší ženské zastoupení.“
Svoji podporu vyjádřily i stáje F1, které sponzorují jednotlivé jezdkyně. Na trati je možné vidět lakování deseti týmů. Cadillac chybí, avšak slibuje sponzorství od příští sezony. Mezi sponzory také najdete značky jako LEGO nebo PUMA.
Změnu je možné vidět nově i u motokár, kde kluci a holky závodí bez jakéhokoliv stigmatu. „Společnost se mění. Když můj syn závodí proti holce, není to neobvyklé. Ona je jednoduše další závodník,“ přidala svoje zkušenosti Wolffová.
Akademie F1 tak plní svůj účel: dává ženskému motorsportu tolik potřebný prostor v médiích. Wolffová projektu věří: „Pokud uděláme všechno správně, tak se žena objeví na startovním roštu F1, je to neodvratné.“
Zájem o šampionát potvrzuje i fakt, že se v roce 2025 dočkal vlastní dokumentární série s názvem F1: The Academy.