Antonelli (19) ovládl Velkou cenu Japonska a je nejmladším lídrem MS v historii
Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Japonska formule 1 a stal se v devatenácti letech nejmladším lídrem průběžného pořadí mistrovství světa. Rodák z Boloni dnes triumfoval na trati v Suzuce o více než 13 sekund před Australanem Oscarem Piastrim z McLarenu. Třetí dojel Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Antonelli zaznamenal druhé vítězství v F1 a navázal na dva týdny starý triumf z Číny. Přestože se po startu z pole position propadl na šestou příčku, pomohla mu později ideálně načasovaná výměna pneumatik po vyjetí safety caru. V čele šampionátu vystřídal týmového kolegu George Russella, který dnes skončil čtvrtý. Vede před ním o devět bodů.
Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:03,403, 2. Piastri (Austr./McLaren) -13,722, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,270, 4. Russell (Brit./Mercedes) -15,754, 5. Norris (Brit./McLaren) -23,479, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,037.
Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Antonelli 72, 2. Russell 63, 3. Leclerc 49, 4. Hamilton 41, 5. Norris 25, 6. Piastri 21.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 135, 2. Ferrari 90, 3. McLaren 46, 4. Haas 18, 5. Alpine 16, 6. Red Bull 16.