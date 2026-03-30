Varovali jsme vás, že se to stane! Bearmanův hrozivý náraz odstartoval vzpouru jezdců
Z nepovedeného předjížděcího manévru se stal důkaz nedostatků. Havárie Olivera Bearmana v japonské Suzuce naštěstí nepřinesla vážné zranění, ale spustila v paddocku Formule 1 bouři. Nejhlasitější jsou právě piloti, kterým jde doslova o krk a vedení FIA má pouhý měsíc na to, aby odvrátilo blížící se katastrofu.
Oliver Bearman zůstal v neděli v bariérách po neúspěšném manévru na Franca Colapinta. Pilot Haasu se v rychlé zatáčce Spoon snažil dostat před jezdce Alpine, ten ale náhle vybočil ze závodní linie doprostřed trati. Bearman se mu musel vyhnout a v rychlosti 308 kilometrů za hodinu ztratil kontrolu nad vozidlem. Při přetížení 50G prudce narazil do bariér. Jeho monopost byl po nárazu zralý do šrotu.
Otřesený Bearman se z kokpitu dostával pomalu a k traťovým maršálům stěží došel. Zprvu to vypadalo na poraněné koleno, ale britský mladík fanoušky brzy uklidnil: „Adrenalin ustupuje. Bude to dlouhá cesta domů, ale jsem úplně okej.“ Obrovskou úlevu neskrýval ani šéf Haasu Ayao Komatsu: „Mohlo to dopadnout mnohem hůř.“
Zatímco Bearman kulhal k bariéře, na trati se rozhodoval závod. Výjezdu bezpečnostního vozu dokázal dokonale využít Kimi Antonelli, šikovně zajel pro nové pneumatiky a díky této výhodě nečekaně zvítězil. Na bedně ho doplnili Piastri a Leclerc. Mladý Ital se díky tomuto triumfu dostal do vedení světového šampionátu.
Varování pilotů
Bearmanova nehoda v sobě nese víc než jenom zničené auto a modřinu na koleně. Symbolizuje nefunkčnost nových pravidel, a piloti to vědí. K havárii totiž výrazně přispěl i fakt, že Bearman jel o 50 km/h rychleji než pilot před ním. V ten moment je pilot jen zlomek sekundy od ztráty kontroly.
Piloti na to upozorňovali už dávno. „I bez použití tlačítka zrychlení vám někdy motor dodá mnohem větší rychlost než vozu před vámi. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k první velké nehodě,“ uvedl Carlos Sainz.
Pro jezdce je důležité, aby se to změnilo. „Doufejme, že přijdeme s lepším řešením, které nevytváří tyto obrovské rychlosti při přiblížení a zajistí bezpečnější závodění,“ uvedl Sainz, který je jedním z vedoucích Asociace jezdců, takzvané GPDA.
„Varovali jsme F1 a FIA, že se to může stát, “ zlobil se Španěl. Jezdci si na nová rizika stěžují od začátku nové sezóny a Bearmanova havárie dokazuje, že jejich obavy jsou oprávněné. „Představte si, kdyby se tohle stalo na městském okruhu jako je Baku nebo Vegas,“ zhrozil se pilot Williamsu.
Ostrá kritika vyvolala takový rozruch, že FIA musí konat. Vzhledem k Bearmanově nehodě vydala prohlášení: „V dubnu je naplánována řada schůzek, na kterých se posoudí fungování nových předpisů a určí, zda jsou nutná nějaká vylepšení.“ Vedení tak má měsíc na to, aby vyřešilo nedostatky pravidel.
Pilotům to ale zjevně nestačí. Tvrdí, že vedení upřednostňuje zábavu před bezpečím jezdců. Bearman na to už doplatil. Pokud se regulace neupraví, můžou z toho vzejít pro jezdce katastrofální následky.