Russell pod tlakem: Titul, nebo nic! V Japonsku ho jedno kolo připravilo o vítězství
První měsíc sezony z něj udělal nejen v očích sázkových kanceláří hlavního adepta na titul. Má nejrychlejší vůz a oproti týmovému parťákovi i daleko víc zkušeností. Jenže po třech odjetých závodech patří Georgi Russellovi „až“ druhé místo celkového pořadí, na mladíka Kimiho Antonelliho ztrácí devět bodů. Není to manko, které by později nedohnal, nicméně k dobré náladě má prozatím daleko.
K zodpovězení otázky, který z týmů se s obrovskými změnami v pravidlech popasoval nejlépe, stačily jen tři závodní víkendy. V Austrálii, Číně i Japonsku zvítězil Mercedes, na okruhu v Šanghaji zároveň kraloval ve sprintu.
Snad jen kromě startů a těsných soubojů působí na tratích dominantně. Když se vůz britské značky rozjede, doháníte ho opravdu těžko. Přesvědčují se o tom ve Ferrari, McLarenu i Red Bullu.
I proto se rázem stal z George Russella největší adept na titul. V hierarchii stáje Tota Wolffa je už druhým rokem jedničkou, především díky zkušenostem. Britův týmový kolega Kimi Antonelli však hází jakékoliv predikce do koše, po třech odjetých Grand Prix se probil do čela celkového pořadí jako vůbec nejmladší pilot v historii formule 1.
V Číně a Japonsku sesbíral první výhry, v Melbourne dojel druhý a v šanghajském sprintu pátý. Co to vypovídá o náladě v Mercedesu? Může se cítit Russell ohrožený?
Rusella postihly i problémy s baterií
Částečně ano, avšak o vítězství v nedělním závodě ho připravil i kopec smůly. Kdyby se zastávkou v boxech ještě o kolo vyčkal, po přejetí cílové rovinky by pravděpodobně slavil. Nakonec skončil čtvrtý. „Je to frustrující,“ soukal ze sebe Russell.
V jednadvacátém kole si to namířil z prvního místa do boxu, aby následně bojoval s Oscarem Piastrim o vítězství. Jenže chvíli poté vyrazil na trať po nehodě Olivera Bearmana safety car. Nejvíc na tom vydělali Antonelli a Lewis Hamilton, kteří mohli přezout pneumatiky pod žlutou vlajkou.
Zatímco italský teenager po restartu všem svým konkurentům odjížděl, Russell sváděl přetěžké souboj s Hamiltonem i Leclercem. Při nich ho postihly i problémy s baterií. „Byla to chyba v softwaru elektrického systému, který mu měl zajistit výhodu. Místo toho došlo v nevhodnou chvíli ke zpomalení,“ popisoval šéf Wolff.
„Po restartu jsem neměl baterii, a tak mě Lewis předjel. To stejné nastalo, když jsem bojoval s Charlesem. Přitom stačilo jedno kolo a měli bychom tady úplně jiný rozhovor,“ vyprávěl rozmrzelý Russell.
Sám tuší, že v této sezoně jde skutečně o hodně. Možná i o sedačku v Mercedesu. Vedení stáje se netají snem získat Maxe Verstappena, kterého by situace v pomalém Red Bullu mohla brzy dohnat k odchodu. Aby Russell přesvědčil, titul prostě získat musí.
Minimálně do začátku května ale bude k Antonellimu vzhlížet, další závod je kvůli zrušeným Velkým cenám Bahrajnu a Saúdské Arábie na programu až za pět týdnů v Miami.