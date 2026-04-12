Měsíc ticha kvůli válce. Formule 1 počítá ztráty, přijde o miliardy ze dvou závodů
Závodní monoposty zůstanou tento i příští víkend v garážích. Vedení formule 1 dalo přednost bezpečnosti a kvůli aktuálnímu dění na Blízkém východě zrušilo závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Výpadek dvou pouštních zastávek bude pro organizaci znamenat finanční škrty v hodnotě přesahující dvě miliardy korun.
V neděli 12. dubna se měla konat Velká cena Bahrajnu, avšak kvůli situaci na Blízkém východě byla jak tato, tak i následná Velká cena Saúdské Arábie zrušena. Závod v Džiddě se měl odjet o týden později, tedy 19. dubna.
Kvůli napjatému konfliktu se však F1 rozhodla ze závodů vycouvat. Hlavním důvodem je bezpečnost a s ní spojená logistika. Vzhledem k situaci v regionu je totiž vzdušný prostor rizikový (nebo rovnou uzavřený). A jelikož formule 1 převáží obrovské množství nákladu převážně letecky, přesun celého šampionátu je prakticky nemožný. I samotní piloti F1 se na místo přesouvají vzduchem, většinou soukromými tryskáči.
Kolotoč peněz
Do velkých cen se vráží hromada peněz. A VC Bahrajnu a Saúdské Arábie nejsou žádnou výjimkou. Kvůli válce na Blízkém východě však peníze najednou nemají kam téct. Očekávané ztráty šplhají přes 115 milionů dolarů, to činí v přepočtu téměř dvě a půl miliardy korun. VC Bahrajnu bude mít ztráty 55 milionů dolarů, zatímco za VC Saúdské Arábie si formule 1 odepíše až 60 milionů.
Bahrajn je obecně jednou z nejlevnějších destinací, kam mohou fanoušci F1 vyrazit. Třídenní lístek by letos vyšel na méně než dvě stě dolarů. U prestižnějších závodů, jako je třeba Velká Británie, si fanoušek musí sáhnout mnohem hlouběji do kapsy. Na okruh do Silverstone by třídenní vstupenka stála rovnou dvojnásobek.
Ztráty však nepřichází jenom ze vstupenek. Velkou porci peněz do závodního víkendu přináší i sponzoři, kteří jsou jednou z hlavních hnacích sil ve formuli 1. Bez nich by se celý kolotoč zkrátka nikam nepohnul. Nefungoval by byznys, nevyjely by monoposty.
Ztráty se počítají i ze sponzorství a z poplatků, které F1 během závodního víkendu vyinkasuje. Poplatky plynou z televizních práv, od médií, která zprostředkovávají přenosy, a od samotných pořadatelských destinací. Finanční výpadky se tak na královnu motorsportu nabalí jako sněhová koule.
Zavedené praktiky
Není to poprvé a určitě ani naposledy, co formule 1 zrušila nebo posunula závod. Naposledy se tak stalo v roce 2023 v Imole (VC Emilia Romagna), kdy povodně v oblasti totálně zatopily celý okruh. Tehdy to tam vypadalo spíš na závody na člunech než ve formulích. Kvůli válce na Ukrajině se v roce 2022 zrušila i Velká cena Ruska, a od té doby se formule 1 do Soči nepodívala.
115 milionů je výrazná částka. Ve světě motorsportu však udělá menší díru, než by se mohlo zdát. Jen v roce 2025 vydělala závodní série 3,87 miliardy dolarů a stanovila tak nový rekord.