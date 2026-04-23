Z tratě za mříže? Itálie vyšetřuje týmy F1 z masivních daňových podvodů
Královna motorsportu čelí obřímu skandálu. Italské úřady rozběhly vyšetřování daňových úniků, kterých se stáje formule 1 měly údajně dopustit. Italové doteď nedokázali daně vymáhat a mají tak před sebou několik let nevyřešených účtů. Vedení i samotným jezdcům tak kromě obrovských finančních ztrát hrozí pobyt za mřížemi.
Úřad Guardia di Finanza, italská jednotka pro finanční kriminalitu, oficiálně zahájil rozsáhlé vyšetřování týmů F1. Konkrétně jde o Velké ceny v Monze, Imole a Mugellu z let 2020 až 2024. Podle zákona mají stáje povinnost odvést daně z příjmů jezdců za účast v závodech na Apeninském poloostrově.
Nejedná se o jednorázovou záležitost, ale o konzistentní chyby na straně jak týmů, tak i úřadů. Místní legislativa mluví jednoznačně. Každý sportovec, který pobírá plat na italské půdě, musí odvést příslušnou daň z těchto příjmů. Italové zanedbávali vymáhání těchto daní, což se odrazilo i na tom, že se tento problém řeší až o 5 let později.
Italské úředníky probudil k životu až právník Alessandro Mei, který podal stížnost a vyžádal si nové vyšetřování týmů. „Není pochyb, že sportovci, kteří vydělávají v Itálii, tam musí platit daně, bez ohledu na jejich bydliště,“ upozornil Mei s poznámkou, že případ je vážnější, než se zdá. Vyšetřovatelé teď mají za úkol prozkoumat, jestli týmy správně odvedly za své jezdce daně.
Až pět let natvrdo
Pokud se podezření potvrdí, dlužná částka by za pět sledovaných let mohla vzrůst až na několik set milionů eur, které vedení formule 1 zkrátka nezdanilo. Vyšetřovatelé budou stájím šlapat na paty a nekompromisně vymáhat zpětné doplacení. A nebude to levné.
Pátrání bude probíhat ve všech třech provinciích, ve kterých se elitní závody konaly. Stačí mít nedoplatek vyšší než 50 tisíc eur (1 218 577,50 korun) a bude se jednat o trestný čin. Podle závažnosti se trest může pohybovat v rozmezí od mastné pokuty až po pět let za mřížemi. V miliardovém světě F1 je přitom překročení této hranice extrémně snadné, jelikož platy největších hvězd šplhají do desítek milionů.
V ohrožení jsou údajně jenom týmy, které jinak daně v Itálii neplatí. To znamená všechny kromě Ferrari a Racing Bulls – ty sídlí přímo v Maranellu a ve Faenze. Žádná konkrétní jména pilotů zatím na veřejnost neunikla. Podle racingnews365.com však piloti už mají na stole dopis, ve kterém byla výzva k doložení přehledu financí a daňového přiznání.
Formule 1 se už první květnový víkend přesouvá do slunného Miami. Je ale jasné, že zatímco na dráze se pojede naplno, v zákulisí budou manažeři týmů s obavami vyhlížet další dopisy z Itálie.