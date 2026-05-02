Přejetý maršál, vůz mezi diváky i tragický víkend v Imole. Které smrtelné nehody ranily F1?
První květnový den bude už navždy v kronikách formule 1 poznamenán černě. Stačí si vzpomenout na rok 1994 a Ayrtona Sennu. Legendární Brazilec zahynul před dvaatřiceti lety při Velké ceně San Marina a zároveň se stal nejznámější obětí motorsportu vůbec. Kteří další známí jezdci nástrahy nejrychlejších vozů na světě nepřežili? Posledním takovým byl Jules Bianchi.
Peter Collins
- 3. srpna 1958
V padesátých letech minulého století zahynulo celkem patnáct pilotů formule 1. Mezi nimi byl i Brit Peter Collins, jenž ve své kariéře vyhrál tři závody. V roce 1958, kdy si podmanil Silverstone, zemřel na německém Nürburgringu. Při pronásledování Tonyho Brookse vjel do části Pflanzgarten příliš rychle, což způsobilo náraz. Collinsovo Ferrari vyletělo do vzduchu, převrátilo se a přistálo podvozkem vzhůru. Pilot navzdory okamžité lékařské pomoci po převozu do nemocnice v Bonnu zemřel.
Wolfgang von Trips
- 10. září 1961
Nehoda německého závodníka patří mezi ty úplně nejhorší v dějinách motorsportu. Zkraje šedesátých let, v nichž svět předčasně opustilo dvanáct formulových pilotů, zahynul při Grand Prix v Monze Wolfgang von Trips, který měl tehdy našlápnuto k titulu. Jeho vůz byl po kontaktu s Jimem Clarkem v rychlosti 240 km/h vymrštěn z dráhy a na místě zabil jedenáct diváků. Další čtyři svým zraněním podlehli v nemocnici. Pilota mezitím ochranný val vystřelil do vzduchu, což se mu stalo osudným.
Jochen Rindt
- 5. září 1970
Stal se jediným jezdcem, který získal titul mistra světa „in memoriam“. V roce 1970 vyhrál hned pět závodů, z toho čtyři v řadě a před osudovým víkendem v Itálii držel velký bodový náskok. Jenže nedělní Grand Prix se už Jochen Rindt nedožil, v tréninku totiž při nájezdu do zatáčky Parabolica ošklivě havaroval. Z vozu byl okamžitě vyproštěn a naložen do sanitky, která však musela jet kvůli dopravní zácpě do jiné milánské nemocnice. Po příjezdu do špitálu byl Rindt prohlášen za mrtvého.
Tom Pryce
- 5. března 1977
Ani v sedmdesátých letech se nepodařilo bezpečnost ve formuli 1 potřebně pozvednout. V roce 1977, při závodě v jihoafrickém Kyalami, zahynul Tom Pryce. Tragickou událost zapříčinily potíže Renza Zorziho, z jehož monopostu začalo v nepřehledném úseku hořet. Ve snaze uhasit požár k němu přiběhli dva traťoví maršálové, z nichž jeden nesl hasicí přístroj. V obrovské rychlosti se k nim však přiřítil Tom Pryce, jenž jednoho z nich přejel. Zemřel i Brit, kterého hasicí přístroj zasáhl do helmy.
Gilles Villeneuve
- 8. května 1982
Kvalifikace na Velkou cenu Belgie se stala osudnou pro Gillese Villeneuva. Pilot Ferrari tehdy vyrazil na trať, aby vylepšil svůj čas, jenže do cesty se mu připletl stroj pomalu jedoucího Jochena Masse. Ten sice Villeneuve viděl a uhýbal mu, nicméně v jeden moment oba vjeli do stejného prostoru. Tvrdý náraz katapultoval Kanaďanův vůz do vzduchu a po bezmála stometrovém letu spadl zpátky na zem. Po převozu do nemocnice lékaři jen konstatovali, že zranění krku jsou se životem neslučitelná.
Roland Ratzenberger
- 30. dubna 1994
Velká cena San Marina se stala v roce 1994 vůbec nejtragičtějším závodním víkendem v novodobých dějinách formule 1. Zarazilo o to víc, že poslední smrtelnou nehodu zažila královna motorsportu osm roků nazpátek. Při kvalifikaci na nedělní závod zahynul Rakušan Roland Ratzenberger, jenž narazil do betonové zdi, a ačkoliv kokpit jeho auta zůstal takřka nepoškozen, síla nárazu mu zlomila vaz. Následně bylo oznámeno, že Ratzenberger svým mnohačetným zraněním podlehl. Další tragédie přišla o den později...
Ayrton Senna
- 1. května 1994
Dodnes je mnohými považován za nejlepšího jezdce v historii, ke třem mistrovským titulům už ale další nepřidal. Hrozivý víkend v Imole Ayrtona Sennu poznamenal, ostatně v reakci na nehodu svého kamaráda Rubense Barichella a smrt Rolanda Ratzenbergera apelovala brazilská hvězda na bezpečnost závodníků. V sedmém kole GP San Marina Senna narazil do betonové bariéry. Při odletu do boloňské nemocnice byl po celý čas v bezvědomí a zhruba dvě hodiny po závodě zemřel. Pohřbu v São Paulu se zúčastnilo okolo tří milionů lidí.
Jules Bianchi
- 5. října 2014
Francouzský pilot se stal zatím poslední obětí ve formuli 1. Osudný den pro něj nastal v říjnu roku 2014 při Velké ceně Japonska, kde na mokré trati ztratil kontrolu nad vozem a narazil do jeřábu, který zrovna odklízel monopost Adriana Sutila. Jules Bianchi to do něj vpálil v rychlosti přes 200 km/h, což mu způsobilo těžká zranění hlavy. V bezvědomí byl odvezen do nemocnice, kde ho lékaři uvedli do umělého spánku. Pesimistické zprávy o jezdcově stavu se kupily i o několik měsíců později, 17. července 2015 pilot zemřel.
Jezdci formule 1, kteří zemřeli při závodních víkendech
50. léta:
- Chet Miller, Carl Scarborough, Charles de Tornaco (všichni 1953), Onofre Marimón (1954), Manny Ayulo, Bill Vukovich (oba 1955), Eugenio Castellotti, Keith Andrews (oba 1957), Pat O'Connor, Luigi Musso, Peter Collins, Stuart Lewis-Evans (všichni 1958), Jerry Unser, Bob Cortner, Ivor Bueb (všichni 1959)
60. léta:
- Harry Schell, Chris Bristow, Alan Stacey (všichni 1960), Giulio Cabianca, Wolfgang von Trips (oba 1961), Ricardo Rodríguez, Gary Hocking (oba 1962), Carel Godin de Beaufort (1964), John Taylor (1966), Lorenzo Bandini, Bob Anderson (oba 1967), Jo Schlesser (1968), Gerhard Mitter (1969)
70. léta:
- Piers Courage, Jochen Rindt (oba 1970), Jo Siffert (1971), Roger Williamson, Francois Cevert (oba 1973), Peter Revson, Helmut Koinigg (oba 1974), Mark Donohue (1975), Tom Pryce, Brian McGuire (oba 1977), Ronnie Peterson (1978)
80. léta:
- Patrick Depailler (1980), Riccardo Paletti, Gilles Villeneuve (oba 1982), Elio de Angelis (1986)
90. léta po současnost:
- Roland Ratzenberger, Ayrton Senna (oba 1994), Jules Bianchi (2015)