McLaren oslavil tisící Grand Prix s předstihem, vyjel i Sennův vůz. Piastri jako Hamilton
Podle původního harmonogramu sezony formule 1 měl McLaren slavit v Miami tisící Grand Prix. Kvůli zrušení závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii se sice velký milník odkládá do Monaka, i tak ale fanoušci „papájového týmu“ zažili na jihu USA parádní show. Britská značka si ve spolupráci s Allwynem připravila velkolepou akci s historickými i současnými vozy. „Je nádherné, že tu můžeme ukázat některé z těchto úžasných vozů, které tvořily historii McLarenu,“ nadchnul se Lando Norris, mistr světa z minulého roku.
Na trať v Miami vyjel vůz Ayrtona Senny z roku 1991, v němž Brazilec zapsal svůj třetí titul ve formuli 1. Řídil ho Bruno Senna, synovec zesnulé legendy. Dostalo se i na mistrovský monopost Lewise Hamiltona ze sezony 2008, kdy tehdy třiadvacetiletý mladík dosáhl na své premiérové prvenství. Do něj usedl Oscar Piastri.
„Allwyn a McLaren připravili na oslavu tisícího závodu McLarenu opravdu úžasnou akci. Jsem rád, že jsme fanouškům zase něco vrátili. Jsou to oni, díky komu každý víkend závodíme. Je to opravdu nádherná akce, když tu můžeme ukázat některé z vozů, které tvořily historii McLarenu. Od současné éry přes vůz Ayrtona Senny, Lewisův vůz, IndyCar, road car, až k Fittipaldiho vozu ze sedmdesátých let,“ vyjmenoval Lando Norris.
„Pro nás je velmi důležité přinést něco těm, kteří se na trať nedostanou, a také lidem, kteří jsou tady s námi nebo nás sledují digitálně či v televizi. Tento den je o našich fanoušcích,“ vzkázal ředitel McLarenu Zak Brown.
Tisící závod měl jeho tým původně odjet právě v Miami, jenže vypjatá situace na Blízkém východě zapříčinila zrušení plánovaných podniků v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Britská stáj tak svou jubilejní Grand Prix zapíše až začátkem června v Monaku.
Na Miami má McLaren z posledních dvou sezon skvělé vzpomínky. Předloni vyhrál v USA Lando Norris, loni naopak Oscar Piastri. Britský mistr světa zde dokonce opanoval svou premiérovou Velkou cenu. „Jsem zpátky na jedné z mých nejoblíbenějších tratí, na ni mám nejvíc vzpomínek,“ uvedl Norris.
„Tenhle závod milujeme! Poslední dva roky jsme tu vyhráli, Lando tu získal své první vítězství, takže zde máme spoustu speciálních vzpomínek,“ měl jasno Brown. Vyvrcholení závodního víkendu je na programu v neděli od 22:00 SEČ.