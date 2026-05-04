Od trapasu k boomu: F1 je v USA fenomén. Miami plné celebrit, za lístek i 100 tisíc
Před dvaceti lety fiasko v Indianapolisu, nyní vyprodané tribuny a tři závody v kalendáři. Formule 1 v USA zažívá hojné časy – a i Grand Prix Miami, která se v neděli uskutečnila popáté v historii, potvrzuje, že se z ní stal i v zámoří fenomén.
Zatímco před 21 lety zažila formule 1 ve Spojených státech jeden z největších trapasů své historie, dnes je situace zcela opačná. Velká cena USA 2005 v Indianapolisu, poznamenaná problémy s pneumatikami Michelin, odstartovala jen se šesti vozy a poškodila reputaci šampionátu na dlouhá léta.
Nyní se však formule 1 v Americe těší velkému zájmu. Po převzetí seriálu z otěží legendárního Bernieho Ecclestona do rukou americké společnosti Liberty Media před necelými deseti lety nastal výrazný obrat. Sport se přiblížil fanouškům, otevřel se novým médiím a začal cíleně budovat svou pozici na americkém trhu. Tu podporuje i účast dvou tamních týmů, když se k zaběhlému Haasu letos přidala i stáj Cadillac.
Všude plné tribuny
Důkazem jsou i tři závody v kalendáři – Austin, Miami a Las Vegas (chuť pořádat závod F1 přitom mají v USA podle nového vyjádření šéfa seriálu Stefana Domenicaliho i další destinace). Všechny navíc pravidelně hlásí plné tribuny, přestože ceny vstupenek jsou často i násobně vyšší než v Evropě. Vždyť jen v Miami ceny třídenních vstupenek na tribunu startují kolem 14 tisíc korun. K dispozici jsou však i mnohem dražší VIP vstupenky – například za místo na nově vybudované improvizované 80metrové jachtě, která je „zakotvena” v umělém přístavu, zaplatíte minimálně 100 tisíc korun za víkend.
Velkou roli v růstu popularity sehrál mj. i netflixovský seriál Drive to Survive, který přiblížil zákulisí formule 1 nové generaci fanoušků. Sport se díky němu stal srozumitelnější a atraktivnější i pro ty, kteří ho dříve nesledovali.
Přestože F1 v USA v kontextu televizní sledovanosti stále nedosahuje čísel domácího seriálu NASCAR, celkový zájem je nesrovnatelný s minulostí. Výrazně roste i díky sociálním sítím a moderním formám komunikace.
Výrazným symbolem tohoto boomu je i Velká cena Miami, která je součástí kalendáře od roku 2022. Okruh, který má s F1 smlouvu až do roku 2031, se vine kolem stadionu týmu NFL Miami Dolphins, jenž je známý i coby dějiště tenisového Miami Open, a celý víkend má spíše charakter velké společenské události než tradiční motoristické akce. Elektrizující atmosféru, kterou v italské Monze vytváří tamní tifosi, zde ale úplně čekat nemůžete.
Miami nicméně dokáže přitáhnout nové publikum. Podle dat webu Motorsport přibližně 40 % návštěvníků tvoří ženy a více než polovina fanoušků pochází z USA. V roce 2025 dorazilo v součtu za tři dny 275 tisíc lidí, což jsou čísla srovnatelná s největšími americkými sportovními událostmi.
Osobnosti růst vítají
„Potenciál formule 1 v USA je určitě ještě větší. Spojené státy jsou největší ekonomikou světa a tenhle trend bude pokračovat. Tři závody jsou ale ideální, každý z nich potřebuje čas na etablování. Televizní čísla vypadají dobře a myslím, že vše bude dál růst,“ řekl před rokem v rozhovoru pro deník Sport Guenther Steiner, bývalý šéf týmu Haas a známá postava z již zmíněné dokumentární série Netflixu.
Na téma popularity královny motosportu ve Spojených státech před začátkem letošní GP Miami promluvil i mistr světa z roku 1996 Damon Hill, v jehož éře přitom F1 na území USA vůbec nezávodila.
„Ten růst je neuvěřitelný. Zájem o sport obrovsky vzrostl – a to právě v Americe. Přitom se to vůbec nečekalo… Myslím, že je tu něco, co si my v Evropě a jinde užíváme už mnoho let. Dlouho jsme se snažili do Severní Ameriky dostat – a konečně vše klaplo. Zdá se, že zde našemu sportu rozumí, přijali ho za svůj a investují do něj, což je pro F1 velký impuls. Nemůžete něčemu říkat mistrovství světa, pokud se věci odehrávají mimo Spojené státy,” popsal pro deník Sport.
Hill se navíc neobává toho, že by F1 měnila svou tvář jen proto, aby uspěla na americkém trhu. „Takhle to není, formule 1 je prostě taková a existuje sama o sobě jako jedinečný celek. Jsou tu kontroverze, technické výzvy a neustálé změny pravidel, to všechno k ní patří,” dodal.
Vysoké ceny i celebrity
Ne všechno ale fanoušci hodnotí pozitivně. Organizace závodu se sice postupně zlepšuje, a to včetně dopravy a parkování, ale ceny zůstávají velkým tématem.
Nealkoholické nápoje stojí kolem 5 dolarů (asi 100 korun), balená voda 6 dolarů, pivo zhruba 13 dolarů a běžný cheeseburger ze stánku vyjde na 18 dolarů.
„Vloni jsem se zúčastnila, ale dávat znovu přes 600 dolarů za vstupenku už nebudu, i když to byl skvělý zážitek,“ vysvětlila například jedna z návštěvnic minulého ročníku GP Miami, která si ten letošní nechává ujít.
Právě vysoké ceny ukazují druhou stranu současného boomu. Formule 1 se v USA stala luxusní záležitostí, která láká celebrity, influencery i velké brandy.
Výčet celebrit, které každoročně míří na závod v Miami, je vždy velmi zajímavý. Například v roce 2024 na okruh dorazil tehdy ještě exprezident a kandidát na prezidenta USA Donald Trump, o rok dříve jste v paddocku mohli potkat třeba na hollywoodskou hvězdu Toma Cruise a velká jména si nenechala floridskou Velkou cenu ujít ani letos.
Miami tak není jen závodem, ale především ukázkou toho, kam se formule 1 posunula. Z někdejšího outsidera na americkém trhu se stal vyhledávaný produkt, který má ambici dál růst.