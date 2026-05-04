Tlačil jsem na to jako zvíře. Leclercův závod pokazila nehoda i následný trest
Z nebe do pekla. Charles Leclerc měl v neděli na VC Miami rozjetý fantastický závod a vypadalo to, že Ferrari je zpět. Stačilo však jedno špatné rozhodnutí strategického týmu a vše se sesypalo jako domeček z karet. Následovala série chyb, která skončila setkáním se zdí a trestem po závodě.
Formule 1 se po pětitýdenní pauze opět rozjela v tropickém Miami. Nejnadějněji to vypadalo pro hvězdného Charlese Leclerca, který se v úvodní zatáčce vyšvihl ze třetího místa na čelo závodu, i když se mu do cesty postavil roztočený Max Verstappen.
Leclerc měl sice povedený start, avšak první kritická chyba nastala v boxech, kam ho poslali příliš brzy, už ve 22. kole. „Příště, když uděláte takové rozhodnutí, řekněte to i mně, jsem tady taky,“ hlásil frustrovaný Leclerc týmu. Strategické rozhodnutí stálo monackého pilota vítězství, jelikož se po zastávce v boxech propadl závodním polem. Ostatní týmy s výměnou pneumatik vyčkávaly i kvůli hrozbě deště.
Poslední kolo hrůzy
V předposledním kole ho ze třetího místa odsunul Oscar Piastri a Leclerc měl finální šanci se vyhoupnout zpátky na stupně vítězů. Při nepovedeném manévru na Piastriho se roztočil a ve třetí zatáčce škrtl o zeď. „V posledním kole jsem na to tlačil jako zvíře. Tentokrát se mi to nepovedlo, jsem ze sebe zklamaný,“ přiznal skleslý Monačan.
Pilota Ferrari pak čekalo nejdelší kolo závodu. Když se snažil pomalu dokulhat přes cílovou čáru, tak ho ve vlásence předjel George Russell a následně i Verstappen. „Myslím si, že nebýt té nehody, měl bych pódium,“ vyjádřil se zklamaný pilot.
Leclercovi bylo v samotném závěru všechno jedno a bílá čára byla pro něj jenom doporučení, ne povinnost. Po setkání se zdí měl nedotáčivý vůz a ostré zatáčky jednoduše nevybral. Lítal tak přes celou dráhu i mimo ni.
Jeho divoká jízda měla po závodě katastrofální následky. Když se na záznam z jeho kamery podívali komisaři, nemilosrdně mu napařili penalizaci dvaceti sekund. Padl ze šestého až na osmé místo, čímž přilepšil kolegovi Lewisi Hamiltonovi i jezdci Alpine Francovi Colapintovi.
FIA tvrdí, že i když měl pilot Ferrari poškozený vůz a nemohl pořádně zatáčet, řezání zatáček mu v závodě přilepšilo. Podle vedení závodu neexistuje pádný důvod, který by nutil Leclerca k jízdě mimo vyhrazenou trať.