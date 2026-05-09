Největší skandály, které otřásly formulí 1: podvody, špionáž a beranidlo na trati
Formule 1 je vrcholem motorsportu nejen v dobrém, ale i ve zlém. Podvody a skandály tu dosahují úplně jiné úrovně a nevyhnou se jim ani ty největší hvězdy nebo nejrychlejší týmy. Královna motorsportu má ale krátkou paměť a ráda vyzdvihuje jen to dobré. Existují však případy, kdy ani čas nesmaže některé šrámy v historii nejrychlejší světové série.
Crash Gate
Jedním z nejzásadnějších podvodů je kauza, která vznikla kvůli nehodě z roku 2008. Na VC Singapuru skončil Renault Nelsona Piqueta Jr. ve zdi. Díky této kolizi se jeho týmový kolega Fernando Alonso vyšplhal z patnáctého místa a závod vyhrál. Piquet ji nejprve sváděl na špatně ovladatelné auto, všechno ale prasklo v roce 2009, kdy dostal z týmu tvrdý vyhazov. Zhrzený Brazilec odhodil zábrany a přišel s šokujícím doznáním: stáj v čele s Flaviem Briatorem mu nařídila nabourat úmyslně. Verdikt zněl neúprosně. Za manipulaci výsledků dostal Briatore doživotní zákaz působení ve formuli 1. Tento rozsudek však o rok později francouzský soud zrušil a nejkontroverznější magnát se do F1 mohl vrátit. Teď působí jako šéf týmu Alpine. Crash Gate je však doteď rozebírána jako jeden z největších podvodů v historii formule 1.
Opisování ve škole: Spy Gate
Až 780 stran popsaných detaily o monopostu Ferrari obdrželi inženýři ve stáji McLaren. Šéfmechanik Ferrari Nigel Stepney, zhrzený z toho, že ho nepovýšili, se pomstil předáním citlivých dat o novém voze designérovi McLarenu Mikeovi Coughlanovi. Celé se to provalilo až u kopírky. Coughlanova manželka dokumenty kopírovala na veřejné tiskárně. Zaměstnanec tiskárny si toho všiml, neváhal a kontaktoval Ferrari. To podalo v červenci 2007 oficiální žalobu nejen na tým McLaren, ale střílelo i do vlastních řad a zažalovalo Stepneyho. Následoval tvrdý soudní proces. Výsledek? Diskvalifikace McLarenu ze šampionátu a pokuta 100 milionů dolarů – dodnes ta vůbec nejvyšší v historii sportu.
Benetton a hrátky s pravidly
Předmětem jedné z nejkontroverznějších debat se stalo podvádění Benettonu v roce 1994. Do monopostů zavedli nelegální systém kontroly trakce. Tým systém přiznal, ale tvrdil, že jde o nepoužívaný pozůstatek z minulosti. Jos Verstappen, tehdejší kolega Michaela Schumachera z Benettonu, tvrdil něco jiného. „Když jsem se zeptal Flavia (Briatoreho) na ty nelegální pomůcky, zamluvil to tím, že se o tom nebudeme bavit, ale teď už vím, o co šlo,“ řekl Verstappen. Tým si navíc našel skulinku v tankování a pro zrychlení z boxového zařízení odstranil povinný bezpečnostní filtr. Jediný, s kým se nakonec vypeklo, byl ale samotný tým. Kvůli chybějícímu filtru se palivo rozlilo na celý monopost a ten s Verstappenem za volantem vzplanul přímo v boxech. Naštěstí se nikomu nic nestalo a Benetton nikdy nebyl za své činy potrestán.
Divoký Schumacher
Mnoho ze skandálů formule 1 spojuje jedno jméno: Michael Schumacher. Sedminásobný mistr světa, který je považován za jednoho z nejlepších, co kdy ve sportu působili, se nikdy neštítil špinavé hry. Už v roce 1994, kdy vyhrál svůj první šampionát, to nevypadalo jako dobrý start do Síně slávy. V závěrečném závodě měl Schumacher po nárazu do zdi poškozený vůz a Damona Hilla, na kterého měl pouze jednobodový náskok, hned za sebou. Německý pilot si nemohl nechat šanci na šampionát protéct mezi prsty. Narazil do Hilla a sebe i jeho tak vyřadil ze závodu. Schumi tak získal svůj první titul díky vysoce kontroverznímu manévru.
Nebylo to naposledy, co mistr světa vsadil na metodu kamikaze. Jen o tři roky později, na VC Evropy, se scénář opakoval. Na Schumachera tlačil Villeneuve, který si jel pro první místo v závodě. Místo klasického předjížděcího manévru fanoušci viděli Schumachera, jak využívá přední křídlo jako beranidlo. Schválně narazil do předjíždějícího Villeneuva, aby mu uškodil.
Villeneuve nakonec závod dojel a přes cílovou čáru na rozdíl od Schumachera dokulhal. Německý závodník po srážce zůstal zaseklý v písku vedle trati. Kauza skončila diskvalifikací Schumachera z celé sezóny 1997. Bylo to, jako by se závodů v té sezoně ani neúčastnil. Schumacher přiznal, že jeho čin nebyl správný, a diskvalifikaci přijal čelem.
Parkovací místo na trati
Poslední ze Schumacherových velikých přešlapů přišel v roce 2006. Na VC Monaka chtěl zabránit komukoliv získat pole position, tak schválně odstavil a „naboural“ auto do jedné z nepřehledných zatáček. První místo mu bylo odebráno a byl odsunut na chvost startovního pole. Jeho pokus zabránit Fernandovi Alonsovi vyhrát historickou VC Monaka se mu nezdařil.
Navzdory všem skandálům ve formuli 1 se o Schumacherovi píše jako o jednom z nejlepších závodníků všech dob. McLaren 18 let po své diskvalifikaci opět stál na vrcholu. Briatore se dostal znovu do vedení týmu, kterému způsobil škodu, i když to vypadalo, že už se do formule 1 nepodívá. Královna motorsportu sice nezapomíná, ale očividně dává druhou šanci.