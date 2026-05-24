Antonelli dál kraluje. Vyhrál čtvrtou Velkou cenu v řadě, Verstappen poprvé na pódiu
Ital Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kanady formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. Jeho týmový kolega z Mercedesu závod v Montrealu nedokončil. Na druhém místě dnes dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu vybojoval první pódiové umístění v sezoně.
Pro Russella, jenž v Montrealu obhajoval loňský triumf, závod skončil ve 30. kole. Vítěz kvalifikace a sobotního sprintu sváděl od startu tvrdé souboje o vedení s Antonellim, kvůli poruše pohonné jednotky ale zůstal stát na trati v době, kdy byl v čele. Devatenáctiletý Ital pak už nikým neohrožován uhájil první místo až do cíle.
„Takhle jsem nechtěl vyhrát. S Georgem to byly dobré souboje,“ řekl Antonelli do vysílačky personálu v boxech Mercedesu. „Vítězství ale rád beru,“ dodal.
Závod se vůbec nevydařil McLarenu, který se lehce namoklé trati rozhodl nasadit přechodné pneumatiky. Lando Norris sice po startu ze třetího místa šel do čela, už po třech kolech ale musel do boxů přezout. Stejně se o kolo dříve rozhodl Oscar Piastri a oba se propadli na chvost. Úřadující mistr světa Norris se postupně dokázal propracovat na bodované pozice, v 41. kole ale kvůli technickým problémům skončil. Piastri nakonec dojel na 11. místě.
Mistrovství světa bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Monaka.
Výsledky Velké ceny Kanady formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:15,000, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,768, 3. Verstappen (Niz./Red Bull)-11,276, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,151, 5. Hadjar (Fr./Red Bull), 6. Colapinto (Arg./Alpine) oba -1 kolo.
Průběžné pořadí MS (po 5 z 22 závodů): 1. Antonelli 131, 2. Russell (Brit./Mercedes) 88, 3. Leclerc 75, 4. Hamilton 72, 5. Norris (Brit./McLaren) 58, 6. Piastri (Austr./McLaren) 48.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 219, 2. Ferrari 147, 3. McLaren 106, 4. Red Bull 57, 5. Alpine 35, 6. Racing Bulls 21.