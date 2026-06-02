McLaren vstupuje do klubu tisícových. Své jubileum oslaví přehlídkou legend v Monaku
Formuli 1 čeká historický milník. Oslavy 1000. startu McLarenu se kvůli zrušeným závodům přesouvají do Monaka, čímž se britská stáj symbolicky vrací na místo, kde v roce 1966 začal její příběh. Fanoušci se mohou těšit na limitované lakování, zástup legendárních hostů i ukázku vůbec prvního monopostu z dílny ve Wokingu.
McLaren slaví. Stáj z anglického Wokingu se stává jen druhým týmem, který pokořil hranici tisícovky startů. Přidává se do elitního klubu, jehož členem bylo doposud jenom Ferrari.
Dosažení magické tisícovky startů představuje pro britskou stáj mimořádnou událost. Udržet se ve sportu tak dlouho, překonat nevyhnutelné vzestupy i pády a stát se skutečnou legendou se nepodaří každému. McLaren si k této příležitosti proto připravil nezapomenutelné oslavy.
Britská stáj si měla připsat jubilejní tisící start už v Miami, avšak zrušené Velké ceny v Bahrajnu a Saúdské Arábii tento scénář překazily. Pozornost se proto nyní upírá na Monako. Přesunutí oslav do knížectví na jihu Francie je symbolické, jelikož přesně tam to 22. května 1966 všechno začalo: první vystoupení slavné značky, při němž svůj premiérový vůz pilotoval sám Bruce McLaren.
Stájí prošla řada jezdců včetně legend jako Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi nebo Kimi Räikkönen.
Za šedesát let ve sportu si tým vybudoval úctyhodnou sbírku úspěchů: 203 vyhraných závodů, 13 jezdeckých a 10 konstruktérských titulů. McLaren vyhrál v průměru každý pátý závod v celé své historii.
První vůz v historii stáje
Nyní bude možné zhlédnout minulost i současnost týmu najednou. Do Monaka dorazí původní M2B. Tento historický klenot bude 4. června vystaven bok po boku se současným MCL40. Kromě stávajících jezdců byli na oslavy pozváni piloti, kteří zvítězili v barvách McLarenu, například Lewis Hamilton, Mika Häkkinen nebo Jenson Button.
Výjimečné lakování nesmí při tak významném milníku chybět. Kromě jubilejní tisícovky bude možné na autě spatřit všechny důležité milníky wokingské stáje. První závod, mistrovské ročníky nebo i jejich rekordní pitstop, to všechno budou mít fanoušci i jezdci na monopostech možnost vidět. Papájové vozy si lakování ponesou jak v Monaku, tak i ve Španělsku.
„Neměli jsme žádnou garanci, že se sem dostaneme. Lakování odráží výzvy, odolnost a ducha, který z nás dělá tým: McLaren se nikdy nevzdává,“ řekl marketingový šéf McLarenu, Lou McEwen.