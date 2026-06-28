Russell slaví poprvé od března, porazil i Verstappena. Ferrari se v Rakousku nedařilo
Úvod této sezony mu ani trochu nezachutnal. Ačkoliv hned v prvním závodě v Austrálii zvítězil, poté už mu forma poklesla. Jednou do cíle nedojel, v Monaku na body nedosáhl vůbec. V porovnání s podstatně mladším týmovým parťákem Kimim Antonellim až nečekaně zaostával. George Russell zkrátka nutně potřeboval vyhrát, což se mu při Velké ceně Rakouska podařilo. Britský jezdec tak v nedělní Grand Prix potvrdil nejrychlejší čas z kvalifikace.
Hned za Georgem Russellem startovali dva hladoví vlčáci z Ferrari. Charles Leclerc z druhého místa, ze třetího naopak Lewis Hamilton, vítěz z předešlé Velké ceny v Barceloně. Tentokrát se ale Ferrari nedařilo, v Rakousku dojely červené vozy jen na páté a osmé pozici.
Deset bodů za pátý flek bral legendární Hamilton, jenž musel hned třikrát z úvodních třiačtyřiceti kol do boxu. Jednou z důvodu týmové strategie, poté kvůli technickým problémům a naposledy vinou brzkého opotřebovaní pneumatik.
Jakékoliv patálie pro změnu minuly Russella, který zapsal první vítězství od 8. března. Dlouho držel vedení bez potíží, Max Verstappen s Kimim Antonellim jej dojeli až v úplném závěru. Čtyřnásobný nizozemský šampion Verstappen zaznamenal na domácím Red Bull Ringu svůj nejlepší výsledek v sezoně. Dosud vystoupal na bednu jen v Kanadě, kde skončil třetí.
Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:26:37,979, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,611, 3. Antonelli (It./Mercedes) -1,986, 4. Piastri (Austr./McLaren) -21,809, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -26,393, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -29,399.
Průběžné pořadí MS (po 8 z 22 závodů): 1. Antonelli 171, 2. Russell 131, 3. Hamilton 125, 4. Piastri 80, 5. Norris (Brit./McLaren) 79, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 79.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 302, 2. Ferrari 204, 3. McLaren 159, 4. Red Bull Racing 115, 5. Alpine 57, 6. Racing Bulls 44.