Zpátky k utrpení. Ferrari ve Spielbergu vyhořelo, Hamilton navíc oživil válku s Verstappenem
Zatímco George Russell slavil vítězství, v garážích Ferrari zavládlo hluboké zklamání. Špatná strategie a problémy s opotřebením pneumatik srazily italskou stáj ve Spielbergu zpět na zem. Pozornost na sebe strhl především Lewis Hamilton – nejen zklamáním z tempa vozu, ale i ostrým soubojem s Maxem Verstappenem, po kterém Nizozemec marně volal po penalizaci.
Velká cena Rakouska přinesla kromě návratu George Russella na vrchol a opětovného pódia Maxe Verstappena taky velké zklamání maranellské stáje. Po neskutečném víkendu v Barceloně se na okruhu ve Spielbergu nedařilo ani jednomu z pilotů Ferrari, a každému vlastním způsobem.
Hamilton se celou dobu trápil. Oproti týmovému kolegovi měl lepší rychlost, avšak dostihly ho problémy s pneumatikami. Po jeho úvodním výšvihu v prvním kole britský sedminásobný šampion létal pořadím. Do boxů zavítal hned třikrát, poprvé dokonce jen pár kol po startu. „Drolení pneumatik bylo mnohem horší než v Barceloně. Říkal jsem týmu, že na dvě zastávky to nedám,“ řekl Hamilton.
Nejdramatičtějším momentem v Hamiltonově závodu byla připomínka rivality z roku 2021. Verstappen sice rychlost měl, avšak zápasil s brzdami, a Hamiltona limitovaly pneumatiky. V šesté zatáčce měl Brit podstatnou výhodu vnitřní stopy. Verstappen na asfaltu už neměl místo a okusil štěrk na okruhu v Rakousku. Nizozemec si to samozřejmě nenechal líbit a ihned požadoval trest pro Hamiltona, který ale nepřišel.
Krok dopředu v kvalifikaci, závod návratem k utrpení
Jednačtyřicetiletý Hamilton si naopak přetahovanou užíval. „Byla to skvělá zábava,“ řekl. Verstappenovými poznámkami se nenechal rozhodit. „Na vrcholu zatáčky jsem byl první, takže měl z boje vycouvat. Nechal jsem mu tam dostatek prostoru,“ hájil se sedminásobný šampion, který obsadil v závodě pátou příčku.
Zatímco Hamilton i přes problémy budil na trati rozruch, jeho týmový kolega Charles Leclerc prožil nenápadný, ale o to bolestivější závod. První kolo bylo nejlepším momentem jeho závodu, a od té chvíle to šlo z kopce. Z velké ceny si nakonec odnáší jen čtyři body za osmé místo. „Sobotní kvalifikace byla krokem dopředu a závod je návrat k utrpení,“ řekl zklamaný Monačan.
Po neděli na Red Bull Ringu se zdá, že Barcelona byla spíš výjimkou než konzistentním posunem vpřed. Souhlasí i jezdci. Podle Hamiltona musí stáj pořádně zatlačit na to, aby se mohla porovnávat s top týmy jako je například Mercedes. Jak se to povede, ukáže hned další závod, tentokrát domácí pro Hamiltona. Šampionát míří na jeden z nejslavnějších okruhů, britský Silverstone, kde se bude závodit už 5. července.