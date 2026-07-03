Období tajných schůzek v F1: půlka roštu se klepe o místo! Jaké mají týmy strategie?
Červenec odstartoval v F1 to pravé šílenství jménem Silly Season. Během následujících dvou měsíců se na tajných schůzkách upečou obchody, které obrátí šampionát naruby. Kartami navíc brutálně zamíchala nová pravidla. Výsledek? Polovina roštu se doslova klepe o místo. Týmy se na přestupovém trhu předhánějí a lákají hvězdy na to, jak skvěle nové regulace zvládly. Pro jezdce to znamená jediné: musí okamžitě dokázat, že revoluční vozy zkrotí, jinak končí.
Mercedes: nejlepší adresa vyčkává
Snad nejpřekvapivějšími jmény na trhu jsou George Russell a lídr šampionátu Kimi Antonelli. Vyčkávání je o to zvláštnější, že Mercedes zkonstruoval nejdominantnější vůz na roštu a je aktuálně nejlepší možnou adresou v F1. Mají momentálně nejrychlejší jezdce a nejsilnější auto, a přeci si dávají na čas. Sky Sports uvádí, že Russell by měl mít smlouvu až do konce roku 2027, avšak tým ani jezdec spekulace nepotvrdili.
Red Bull čeká na Verstappenův verdikt
Isack Hadjar na šanci pořád čeká. Premiérové pódium již absolvoval, přesto o své budoucnosti zatím nic neví. Hlavním hráčem je však Max Verstappen. I když jeho smlouva končí až v roce 2028, kvůli opakované nespokojenosti s pravidly osmadvacetiletý pilot v Suzuce naznačil, že přemýšlí o úplném odchodu z F1. Komentovat situaci víc nechce: „Souhlasím s tím, co jsem řekl v Japonsku, ale pořád mám spoustu času,“ řekl.
Ve Ferrari mají vystaráno
Maranellská stáj má své jezdce pojištěné. Charles Leclerc podepsal prodloužení smlouvy v červnu 2026, nikde však délku neuvedl. Týmový kolega Lewis Hamilton se taky v Maranellu zdrží minimálně do konce roku 2027. Sedminásobný šampion ročně od týmu inkasuje 60 milionů dolarů (1,27 miliardy Kč). Italské stáji se tento rok pravidla celkem povedlo uchopit, když inovovala otevírání zadního křídla.
Mistři z McLarenu si vše pojistili
Zatímco zbytek roštu bude vyjednávat, papájový tým bude mít přes léto klid. Úřadující šampion Lando Norris loni podepsal velice lukrativní několikaletou dohodu, kdy si ho McLaren udrží minimálně do roku 2027 s ročním platem 30 milionů dolarů (638 milionů Kč). Parťák Oscar Piastri má budoucnost v týmu jistou ještě o rok déle, s platem „jen“ 13 milionů (276 milionů Kč).
Znovuzrozený Alpine a Colapintova šance
Zatímco Pierre Gasly si může dát nohy na stůl, protože má u Alpine vyhřáté místečko až do roku 2028, Franco Colapinto má situaci složitější. Sice vyměnil loňské nervy ze závodu na závod za jistotu celoročního kontraktu, budoucnost má ale ve svých rukách. Rázně k tomu nakročil v Kanadě, kde podal životní výkon a obsadil šestou příčku. Inženýrům se povedlo letos zkonstruovat monopost, který nyní figuruje na páté příčce. Z Alpine je tak rázem pro jezdce lákavá adresa.
Nejistota ve Williamsu
Po kostrbatém začátku a problémech s hmotností je Williams pořád beznadějně zaseklý uprostřed pole. Výsledky v první desítce jsou spíš svátkem. Alexander Albon s Carlosem Sainzem nemají o víkendu jistotu, že vůbec dojedou do cíle – natož aby věděli, co s nimi bude příští rok. Zejména španělský pilot je navíc známý tím, že si s rozhodnutím dává vždy načas, což potvrdil i před dvěma lety, když s podpisem u Williamsu čekal do poslední chvíle.
Vnitřní souboje v Haasu
V Haasu probíhá ostrá interní rivalita. Loni Oliver Bearman trumfl v premiérové sezoně v seriálu formule 1 Estebana Ocona, jehož vysoké ambice do budoucna naráží na tvrdou realitu. Letos francouzský pilot sice prohlašuje: „V F1 jsem toho ještě tolik nedosáhl,“ doposud však získal pouhé tři body. Kolega Bearman jich nasbíral 18, a k tomu i umístění v první pětce na GP Číny.
V Astonu rozhodne rodina
Britský tým zatím potvrdil jen to, že jejich monoposty slouží i jako masážní křeslo. Dohromady v letošní sezoně nasbírali zatím jenom jeden bod. Fernando Alonso je navíc nejstarším závodníkem na roštu, je mu už 44 let. K tomu se stal čerstvým otcem. Do rozhodování o budoucnosti nyní může promluvit rodina i věk. Lance Stroll se o to, zda si ho tým ponechá na další roky, bát nemusí. Spoluvlastníkem týmu je totiž jeho táta, Lawrence Stroll.
Drsná přípravka v Racing Bulls
Stáj Racing Bulls na dlouholeté jistoty nikdy nehrála a smlouvy na jedinou sezonu jsou tu běžnou praxí. Liam Lawson i Arvid Lindblad proto vidí jen do prosince a ani o den dál. Tahle stáj navíc tradičně funguje jako chovná stanice pro Red Bull, takže vázat jezdce na víc let by nedávalo smysl. Má to ovšem jeden háček – aby se posunuli nahoru, někdo z Red Bullu by musel dostat padáka.
Pojištěný chvost roštu: Audi a Cadillac
Dvěma novým týmům se vstup do sezony 2026 a adaptace na nová pravidla hrubě nepovedly. Oba celky se beznadějně plácají na dně startovního pole. Paradoxem je, že i přes výsledkovou bídu by měli mít všichni jejich piloti jisté víceleté smlouvy. Nejlépe si vede mladý Gabriel Bortoleto. Jednadvacetiletý pilot Audi připsal „pouhé“ dva body, což je vše, na co se stáj zmohla. Zkušení Sergio Pérez s Valtteri Bottasem jsou u Cadillacu zatím s nulou a úplně stejně je na tom i Bortoletův kolega Nico Hülkenberg.
JAK VYPADAJÍ SMLOUVY PILOTŮ V F1
|Tým
|Jezdec
|Konec smlouvy
|Alpine
|Pierre Gasly
|2028
|Alpine
|Franco Colapinto
|2026
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|2026
|Aston Martin
|Lance Stroll
|2026
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|Několikaletá smlouva
|Audi
|Nico Hülkenberg
|Několikaletá smlouva
|Cadillac
|Sergio Perez
|Několikaletá smlouva
|Cadillac
|Valtteri Bottas
|Několikaletá smlouva
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|2027
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Několikaletá smlouva
|Haas
|Esteban Ocon
|2026
|Haas
|Oliver Bearman
|2026
|McLaren
|Lando Norris
|2027
|McLaren
|Oscar Piastri
|2028
|Mercedes
|George Russell
|2026
|Mercedes
|Kimi Antonelli
|2026
|Racing Bulls
|Arvin Lindblad
|2026
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|2026
|Red Bull
|Max Verstappen
|2028
|Red Bull
|Isack Hadjar
|2026
|Williams
|Alexander Albon
|2026
|Williams
|Carlos Sainz
|2026