Leclerc má první výhru v sezoně, Verstappen s Antonellim smutní. Proč safety car neodjel?
PŘÍMO Z ANGLIE | Velká cena Británie má znovu po třech letech jiného než domácího vítěze. Na triumf Maxe Verstappena z roku 2023 navázal Charles Leclerc, který v Silverstone oslavil své premiérové vítězství v sezoně. Nechybělo moc, aby bralo Ferrari double, jenže před třetího Lewise Hamiltona se nakonec vtlačil George Russell.
Pole position po sobotní kvalifikaci patřila lídrovi celkového pořadí Kimimu Antonellimu. Nicméně Ferrari začátek patřil, oba červené monoposty se hned za první zatáčkou dostaly do vedení. Lewis Hamilton však ulil start, za což dostal od ředitelství závodu pětisekundovou penalizaci.
Naopak jeho týmový kolega Charles Leclerc pádil za triumfem prakticky od začátku do konce. Na jedné z nejslavnějších tratí formule 1 jej mohl ohrozit snad jen Kimi Antonelli, kterého však jedenáct kol před cílem postihly technické problémy. Talentovaný Ital boj o body nevzdal a Grand Prix dojel do cíle, byť byl nakonec penalizován pěti sekundami navíc. I přes konečné 16. místo si právem vysloužil poklony a sympatie.
Další klíčový moment už tak dramatického závodu? Ten se odehrál ve 48. kole, kdy Max Verstappen vylétl z trati a po štěrku se dostal až k tribuně fanoušků Landa Norrise. Nizozemec musel boj o bednu vzdát, důležité body mu tak smolně utekly.
To ovšem neplatilo o Monačanu Leclercovi, jenž svůj vůz dovezl za safety carem Bernda Mayländera do cíle. Osmadvacetiletý závodník slavil poprvé v sezoně, dosud skončil nejlépe třetí, a to v Austrálii a Japonsku.
Trable se safety car
Proč ale zůstal safety car na trati až do konce, byť byla signalizace na obrazovkách jiná? „Zpráva ‚Safety Car In This Lap‘ („Safety car zajede do boxů na konci tohoto kola“) byla omylem zobrazena kvůli softwarové chybě,“ stálo v prohlášení FIA po závodě s tím, že průběh restartu jejím pravidlům odpovídal.
„Cítím se neuvěřitelně. Závěr závodu bohužel možná nebyl takový, v jaký jsem doufal. Ale vyhrál jsem po posledních pár víkendech, které byly obzvlášť náročné. Po sprintu to vypadalo, že jsem našel něco, co mi vrátilo dobrý pocit při řízení, ale musel jsem to potvrdit. Jsem neskutečně šťastný,“ radoval se jezdec Ferrari.
Otázkou je, jestli jeho parťákovi Hamiltonovi třetí místo zůstane. Po závodě totiž bude sportovními komisaři vyšetřován za možné porušení pravidel při žlutých vlajkách. „Dnes jsem neměl rychlost. Ulil jsem start a dostal jsem pětisekundový trest. Potýkal jsem se s vyvážením vozu, ale dal jsem do toho všechno. Jsem rád, že jsem tady,“ hlásil legendární Brit.
Výsledky Velké ceny Británie formule 1
1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:27:11,335, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,427, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,772, 4. Norris (Brit./McLaren) -1,149, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -1,598, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -2,023.
Průběžné pořadí MS (po 9 z 22 závodů): 1. Antonelli (It./Mercedes) 179, 2. Russell 154, 3. Hamilton 147, 4. Leclerc 108, 5. Norris 97, 6. Piastri (Austr./McLaren) 82.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 333, 2. Ferrari 255, 3. McLaren 179, 4. Red Bull Racing 128, 5. Alpine 60, 6. Racing Bulls 59.